Promet preduzeća u 2022. godini oko deset milijardi EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Promet preduzeća u Crnoj Gori u 2022. godini iznosio je 10,02 milijarde EUR, saopšteno je iz Monstata.

“Bruto vrijednost proizvodnje u 2022. godini iznosila je 6,68 milijardi EUR, međufazna potrošnja 3,81 milijardu EUR, dok je bruto dodata vrijednost iznosila 2,87 milijardi EUR”, navodi se u saopštenju Monstata objavljenom krajem prošle godine.

Najveći udio u prometu činila je trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila i motocikala od 4,37 milijardi EUR.

U Monstatovom strukturnom istraživanju o poslovanju preduzeća u Crnoj Gori u 2022. godini navodi se da se na prerađivačku industriju odnosi 1,1 milijarda, a na građevinarstvo odnosi 1,02 milijarde EUR.

Cilj strukturnog istraživanja o poslovanju preduzeća je obračun indikatora potrebnih za analizu strukture djelatnosti poslovnih subjekata, strukture inputa i autputa proizvodnog procesa, poslovnog uspjeha i konkurentnosti ekonomskih subjekata.

Promet, kako su objasnili statističari, obuhvata obračunate prihode od prodaje robe i usluga bez poreza na dodatu vrijednost (PDV).

Bruto vrijednost proizvodnje predstavlja tržišnu vrijednost sve proizvedene robe i usluga.

Međufazna potrošnja po nabavnim cijenama je vrijednost proizvoda i usluga koji se transformišu, koriste ili troše u procesu proizvodnje.

Bruto dodata vrijednost predstavlja razliku između bruto vrijednosti proizvodnje i međufazne potrošnje.

Podaci za kompilaciju strukturne biznis statistike (SBS) i obračun pokazatelja prikupljaju se iz administrativnih i statističkih izvora podataka.

Najvažniji administrativni izvori podataka su finansijski izvještaji preduzeća i statistički aneks.

