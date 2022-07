Projekti vode valorizaciji potencijala Šavnika

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Projekti u oblasti infrastrukture, energetike, poljoprivrede, turizma i zaštite životne sredine u šavničkoj opštini, na dugoročno održiv način, vode valorizaciji njegovih neiscrpnih potencijala i boljoj budućnosti svih njegovih građana, ocijenio je crnogorski predsjednik Milo Đukanović.

On je, u čestitki povodom 22. jula – Dana Opštine Šavnik, kazao da posebno mjesto u budućim aktivnostima moraju imati programi koji će pospješiti opredjeljenje ljudi sa ovog područja da svoje znanje i vještine posvete snažnijem razvoju svoga kraja.

Đukanović je, kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, čestitku uputio predsjedniku Opštine Jugoslavu Jakiću, predsjednici Skupštine opštine Nadeždi Kotlici, odbornicima i svim građanima Šavnika uz najbolje želje za dalji uspješan rad.

„Njegovanje antifašističkog slobodarskog bića, građanskog, multikulturalnog društva, afirmacija državne i nacionalne crnogorske tradicije od vajkada služe na ponos građanima Šavnika i durmitorskog kraja“, rekao je Đukanović.

Prema njegovim riječima, očuvanjem tradicionalnih crnogorskih vrijednosti, hrabro i mudro, odgovarajući izazovima sa kojima se suočava naše društvo, Šavnik je većinski davao i daje puni doprinos savremenom ekonomskom i demokratskom razvoju Crne Gore.

Upornim i vrijednim radom lokalne uprave, uz punu podršku državnih institucija, Šavnik će, kako smatra, biti bliži strateškim okvirima svog daljeg ekonomskog i društvenog razvoja dajući doprinos sveukupnom napretku Crne Gore.

„Uvjeren da smo na pravom putu podizanja kvaliteta života ljudi i u šavničkom kraju, još jednom vam čestitam praznik i upućujem srdačne pozdrave“, naveo je Đukanović u čestitki.

