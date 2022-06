Projekti putne infrastrukture na sjeveru preduslov regionalnog razvoja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Projekti putne infrastrukture koji se realizuju na sjeveru Crne Gore, uz razvojne projekte koje je započela 41. Vlada, predstavljaju osnovni preduslov regionalnog razvoja i razvoja cijele države, kazao je potpredsjednik Vlade za regionalni razvoj i ministar kapitalnih investicija Ervin Ibrahimović.

Kako je saopšteno iz Ministarstva kapitalnih investicija, Ibrahimović je posjetio Bijelo Polje i sastao se sa predsjednikom opštine Petrom Smolovićem i saradnicima.

“Projekti putne infrastrukture koji se realizuju na sjeveru Crne Gore, uz razvojne projekte koje je započela 41. Vlada, predstavljaju osnovni preduslov regionalnog razvoja I razvoja cijele države”, rekao je Ibrahimović.

Ibravimović je istakao da je zato neophodna brža realizacija takvih projekata na sjeveru, kako bi zajedničkim zalaganjima doprinijeli rastu i razvoju privrede sjevera Crne Gore i stvorili preduslove za ostanak na sjeveru,

On je dodao da će stanovnici Bistrice, u čije se razvojne potencijale danas uvjerio, imati punu podršku Vlade koja će nastojati da riješi problem obustave radova na putu Bistrica-Gubavač.

Ibrahimović je rekao da je danas sa Smolovićem i saradnicima obišao put Gubavač-Bistrica i uvjerio se da je put u zaista lošem stanju i da su učestali protesti mještana opravdani.

“Želim apostrofirati da je država Crna Gora uložila značajna sredstva u valorizaciju jednog velikog turističkog potencijala kakav je Đalovića pećina”, kazao je Ibrahimović.

On je istakao da je jako važno nastaviti sa radovima na lokalnom putu Gubavač – Bistrica jer, kako je naveo, pored direktnih ekonomskih efekata očekuju i sporedne efekte kroz razvoj seoskog turizma i poljoprivrede.

“Očekujemo da će ovaj prelijepi kraj sigurno živnuti kada počnemo da koristimo nažalost nedovoljno iskorišćene potencijale bistričkog kraja i Đalovića pećine”, rekao je Ibrahimović mještanima bistričkog kraja sa kojima je u centru Bistrice imao direktan i otvoren razgovor.

Ibrahimović je saopštio da će na prvoj narednoj sjednici informisati Vladu o rezultatima posjete Bijelom Polju i da je za razvoj sjevera i Crne Gore neophodno u što skorije vrijeme početi sa aktivnostima na iznalaženju rešenja za realizaciju rekonstrukcije puta Gubavač – Bistrica i cijelog projekta valorizacije potencijala Djalovića pećine.

On je dodao da se nada da će Vlada naći razumijevanja i rešavanje problema vezanog za taj putni pravac svrstati među prioritetne zadatke koje ima pred sobom.

Smolović je kazao da se u Bijelom Polju u proteklom periodu dosta radilo.

“Maksimumom raspoloživih kapaciteta smo, u proteklom periodu, uspjeli da realizujemo velik broj projekata na različitim nivoima, a za nastavak radova na preostalim projektima neophodna je podrška 43. Vlade”, naveo je Smolović.

Kako je kazao, to je potrebno naročito u vezi nastavka radova na lokalnom putu Bistrica-Gubavač, što će doprinijeti valorizaciji bistričkog kraja čiji se potencijal ogleda u turističkim i poljoprivrednim predispozicijama da doprinesu sveukupnom razvoju sjevernog regiona,

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS