Projekte sagledati kroz novu geopolitičku prizmu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Potencijalne partnerske projekte Vlade i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) korisno je sagledavati i kroz novu geopolitičku prizmu i aktuelne teškoće sa kojima se suočavaju snažne svjetske ekonomije, pa neminovno i crnogorska, ocijenili su njihovi predstavnici.

Ministar finansija Aleksandar Damjanović, razgovarao je sa članicom borda direktora EBRD, Rouzmari Šlup, o aktuelnom statusu partnerskih projekata koje Crna Gora ima sa tom međunarodnom finansijskom institucijom.

Iz Ministarstva finansija su saopštili da je trenutno aktuelno 40 zajedničkih projekata, a ukupan portfolio iznosi 315 miliona EUR, od čega je privatnom sektoru namijenjeno 27 odsto.

Na sastanku je ocijenjeno da prioritet Crne Gore ostaju infrastrukturni projekti u energetici i saobraćaju, među kojima je vodeći auto-put.

Damjanović se zahvalio na dosadašnoj podršci, uz očekivanje da će se uspješna saradnja nastaviti i ubuduće.

