Projekat važan za regionalnu ekonomiju i integraciju Zapadnog Balkana u EU

Podgorica, Priština, (MINA-BUSINESS) – Projekat EU podrška KIF ZB6, koji je realizovan od decembra 2019. do juna ove godine, važan je za regionalnu ekonomiju i integraciju Zapadnog Balkana u Evropsku uniju (EU).

Na završnoj konferenciji projekta koja se održava u Prištini u organizaciji Komorskog investicionog foruma Zapadnog Balkana (KIF ZB6), predsjednici i predstavnici komora, kao i kompanije koje su imale konkretne benefite, predstavili su ključna postignuća i ukazali na njegovu važnost za regionalnu ekonomiju i integraciju Zapadnog Balkana u EU.

Potpredsjednik Privredne komore (PKCG), Nikola Vujović, kazao je da upravo ovakvi projekti pokazuju superiornost Berlinskog procesa u odnosu na druge slične inicijative.

“Krovna inicijativa, poput ove, podrazumijeva konkretne mjere podrške od EU, uključujući finansijsku podršku koja generiše brže i značajne efekte. To posebno utiče na konkurentnost kompanija u regionu i njihovu bolju pripremu za tržište EU”, rekao je Vujović.

On je, kako je saopšteno iz PKCG, ocijenio da ovakva podrška takođe šalje jasan signal donosiocima odluka da je proces proširenja živ i da već prepoznaje prve naredne članice u sukcesivnoj agendi punopravnog članstva.

Projekat EU podrška KIF ZB6 realizovan je uz podršku Evropske komisije (EK), sa ukupnom vrijednošću preko 2,8 miliona EUR.

Glavni ciljevi su bili povećanje prekogranične poslovne saradnje na Zapadnom Balkanu kroz poboljšanje regionalnog pravnog i političkog okvira, podrška razvoju privatnog sektora i izgradnja konkurentnosti malih i srednjih preduzeća.

Tokom prvo panela, u kojem je, između ostalih, učestvovao Vujović, istaknut je pozitivan uticaj podrške EU zemljama članicama ZB6 KIF.

Na drugom panelu, predstavnici kompanija iz regiona govorili su o ostvarenim benefitima kroz ZB6 KIF aktivnosti.

Predstavnik Plantaža, Aleksandar Rajković, posebno je istakao korišćenje online baze podataka na kojoj izvoznici mogu pronaći potrebne informacije za plasman svojih proizvoda na EU tržište, uključujući tražnju za određenom robom, potrebne količine i cijene, te zajedničku izradu strategije kompanije za izlazak na EU tržište.

Tokom prethodne tri godine, više od 6,5 hiljada kompanija iz svih šest ekonomija Zapadnog Balkana učestvovalo je u projektu, koji je pružio niz besplatnih usluga i aktivnosti.

“Projekat je takođe pružio tehničku podršku firmama za pristup sredstvima EU i drugim izvorima finansiranja, pri čemu su firme iz Crne Gore do sada dobile preko 800 hiljada EUR sredstava. Takođe, organizovane su obuke i info dani o različitim temama, kao i investicione konferencije u Beogradu, Ljubljani i Hanoveru”, zaključuje se u saopštenju.

