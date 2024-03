Program Magenta Moments donosi vrijedne popuste i benefite

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorski Telekom je predstavio Magenta Moments, inovativan, zabavan, internacionalni program povoljnosti, koji korisnicima Telekom ME aplikacije donosi raznovrsnu ponudu popusta i benefita, sa mrežom od preko 50 partnera u Crnoj Gori.

Kako je saopšteno na događaju organizovanom povodom lansiranja programa, u najavi su i brojne povoljnosti na međunarodnom nivou, kao i nagradna igra.

Korisnici Telekoma su na događaju u šoping molu BIG Fashion, bili u prilici i da “zavrte točak”, osvoje neku od brojnih nagrada i zakorače u Magenta Moments – svijet novih iskustava, povoljnosti, ali i odlične zabave, prenosi PR Centar.

Vođa Službe za razvoj mobilnih proizvoda za rezidencijalne korisnike u Crnogorskom Telekomu, Nataša Jauković, objasnila je da se prva srca dobiju na poklon klikom na ikonicu Magenta Moments na dnu ekrana u Telekom ME aplikaciji, a sakupljaju se plaćanjem računa, prepaid dopunama, ali i rješavanjem zadataka ili igranjem zanimljivih igara, poput igre “zavrti točak”.

“Više aktivnosti donosi više srca, popusta i zabave. Sakupljanjem srca u aplikaciji, aktivirate povoljnosti i popuste, a izbor konstantno inoviramo i proširujemo”, kazala je Jauković.

Besplatne karte za najnovije bioskopske projekcije, popusti na uređaje za domaćinstvo, povoljnosti u omiljenoj knjižari ili kafeu, samo su dio benefita u Magenta Moments ponudi.

Lista će se stalno širiti, a trenutno obuhvata preko 50 partnera u Crnoj Gori, sa raznovrsnom ponudom, po kategorijama hrana i piće, zabava, šoping, putovanja.

“Mogućnosti su razne, zato redovno pratite ‘sve naše momente’ putem Telekom ME aplikacije, osvajajte srca i otključajte ponude od kojih vam zaigra srce”, poručili su iz Crnogorskog Telekoma.

Direktor Sektora za razvoj servisa i digitalnu transformaciju u Crnogorskom Telekomu, Dušan Banović, rekao je da Magenta Moments nadilazi koncept povoljnosti iz telekomunikacionog spektra i korisnicima nudi popuste u skladu sa njihovim interesovanjima, niz pozitivih, zanimljivih momenata, odnosno ponuda, koje imaju zančenje na svakodnevnom nivou.

“Sa korisnikom u centru svih kompanijskih zbivanja, Magenta Moments je iskorak u našem odnosu, napredujemo od lojalnosti do interakcije, angažovanja, uključivanja. Važni ste nam – upravo to poručujemo ovim programom”, kazao je Banović.

Prema njegovim riječima, Magenta Moments je jedinstven program u crnogorskim okvirima, jer će korisnicima Telekoma uskoro biti dostupni i popusti koje je moguće aktivirati u svakoj od zemalja u kojima posluje Deutsche Telekom.

“Ovaj međunarodni program trenutno je aktivan u Njemačkoj, Češkoj, Slovačkoj, Poljskoj, Sjevernoj Makedoniji, Mađarskoj i Hrvatskoj, tako da ćete srca – Magenta Moments valutu, uskoro biti u prilici da koristite i van granica Crne Gore”, istakao je Banović.

Sa Deutsche Telekom partnerskom mrežom, koja uključuje brojne benefite širom Evrope, Magenta Moments predstavlja jedinstven potencijal koji se otvara ekskluzivno za korisnike Crnogorskog Telekoma.

Osim navedenog, program nudi i mogućnost personalizacije ponude prema interesovanjima, kao i selekcije aktuelne ponude na osnovu lokacije, rođendanske ponude i poklone, sve u zavisnosti od podataka koje korisnici učine dostupnim u aplikaciji.

Magenta Moments i nagrađuje, a nagradna igra počinje 4. marta i trajaće do 2. aprila, sa nagradnim fondom od čak hiljadu nagrada.

Dovoljno je da u Telekom ME aplikaciji korisnici “zavrte točak” i da, pored mogućnosti osvajanja brojnih nagrada, svakog dana osvoje i 50 poklon srca za igru za naredni dan.

Učešćem u igri za dnevne nagrade, korisnici se direktno kvalifikuju za izvlačenje za neku od fantastičnih glavnih nagrada.

Glavni specijalista za razvoj digitalnih servisa u Telekomu, Jovana Milović, objasnila je da veći broj učešća u dnevnim izvlačenjima povećava šansu za neku od glavnih nagrada.

“A glavne nagrade su poseban dio priče. Porodično putovanje u svijet bajki, ili putovanje u Zagreb na koncert Stinga, uz VIP tretman. Osim toga, tokom cijele godine ćemo nagrađivati kroz Magenta Moments program, zato vas pozivam da odmah “zavrtite točak” i krenete u osvajanje srca”, poručila je Milović.

Iz Crnogorskog Telekoma su kazali da je program Magenta Moments dostupan na posljednjim verzijama aplikacije, pa je neophodno da korisnici, ukoliko već nijesu, ažuriraju Telekom ME aplikaciju.

Detaljnije informacije mogu se naći na linku https://telekom.me/privatni-korisnici/magenta-moments.

