Produženi rokovi javnih poziva za projekat Solari 5000+

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Rok za podnošenje prijava na međunarodni javni poziv domaćim i međunarodnim finansijskim institucijama za obezbjeđivanje finansijskih sredstava za finansiranje projekta Solari 5000+, 70 megavata (MW), produžen je do 13. februara.

Istovremeno, produžen je i rok za podnošenje prijava građana koji su zainteresovani za učešće u projektu Solari 5000+ odnosno ugradnju foto naponskog sistema.

Prema novoj odluci, građani prijave mogu podnositi, takođe, do 13. februara.

“Javni pozivi objavljeni su krajem prošle godine i prvobitni rok za podnošenje prijava bio je do 31. januara prethodne godine”, navodi se u saopštenju.

Iz EPCG su rekli da su izvršene i određene izmjene u tekstu međunarodnog javnog poziva, od važnosti za potencijalne ponuđače, koje su dostupne na zvaničnom web portalu EPCG.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS