Produžen rok za prijavu na konkurs za izradu idejnog rješenja kompleksa Sunčani grad

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Rok za prijavu na konkurs za izradu idejnog arhitektonskog rješenja stambeno poslovnog kompleksa Sunčani grad produžen je do 30. aprila.

Iz Elektroprivrede (EPCG) su podsjetili da je osnovni cilj konkursa izbor najboljeg idejnog arhitektonskog rješenja za područje konkursa koje obuhvata parcele pretežno u vlasništvu EPCG, koje će poslužiti kao osnov za razradu kroz detaljni urbanistički plan i/ili glavne projekte, što će slijediti nakon odabira prvonagrađenog konkursnog rada.

“Opšti i krajnji cilj je remodelacija i reafirmacija prostora koji će svojim sadržajem i izgledom doprinijeti razvoju Opštine Nikšić, koji će radikalno izmijeniti izgled i korišćenje zone stvaranjem novog identiteta stambenih naselja sa sadržajima društvenih i centralnih djelatnosti i uređenim javnim prostorima, uz povezivanje sa gradskim strukturama u kontaktnim zonama”, naveli su iz kompanije.

Sredstva za konkursni fond obezbjeđuje EPCG i to prva nagrada u iznosu od 50 hiljada EUR, druga 20 hiljada, treća deset hiljada, kao i dva otkupa od po pet hiljada EUR.

Opština Nikšić i EPCG su raspisivači konkursa koji je međunarodnog, opšteg anonimnog i jednostepenog karaktera.

Konkursni radovi predaju se isključivo elektronski u digitalnoj formi na mejl [email protected].

Sve dodatne informacije u vezi sa konkursom, ali i kompletna konkursna dokumentacija, može se naći na veb adresi www.suncanigrad.epcg.com.

