Prodati državni zapisi za deset miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Na prvoj ovogodišnjoj aukciji sa rokom dospjeća od 273 dana, koja je održana danas, prodati su državni zapisi za deset miliona EUR, po prosječnoj stopi od četiri odsto.

Ukupna nominalna vrijednost emisije državnih zapisa iznosila je 30 miliona EUR, dok su dostavljene ponude bile vrijedne 15 miliona. Iznos prihvaćenih ponuda bio je deset miliona EUR.

Rok dospjeća zapisa je 273 dana, odnosno 12. septembar naredne godine.

U ponedjeljak su, na prvoj ovogodišnjoj aukciji sa rokom dospjeća od 182 dana, prodati svi državni zapisi, vrijedni 20 miliona EUR, po prosječnoj stopi od 3,5 odsto.

Državni zapisi su kratkoročne hartije od vrijednosti čijim se emitovanjem država zadužuje za taj iznos, a zainteresovani na aukciji daju svoje ponude sa procentom prinosa, odnosno kamate za taj iznos i period od emitovanja do naplate.

CBCG je agent državi za emitovanje zapisa, odnosno obavlja posredničku tehničku ulogu.

Ministarstvo finansija obavezno je da na dan dospijeća isplati obaveze po emitovanim državnim zapisima.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS