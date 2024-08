Prodat dio imovine nekadašnjeg preduzeća “Radoje Dakić”

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Dio imovine nekadašnje fabrike “Radoje Dakić” prodat je u utorak na aukciji za 1,87 miliona EUR Glavnom gradu, koji je bio jedini ponuđač.

Kako je Danu saopštio predsjednik Koordinacionog odbora bivših radnika preduzeća “Radoje Dakić”, Milan Vukčević, prodato je šest katastarskih parcela ukupne površine 5,54 hiljade metara kvadratnih, i to za potrebe izgradnje saobraćajnice sa kružnim tokom i saobraćajnice koja će se nadovezati na na Cetinjsku magistralu.

“Ukupna ponuda je iznosila 2,78 miliona EUR, međutim za četiri katarstarske parcele nije bilo interesovanja”, saopštio je Vukčević.

On je kazao da kvadratni metar zemljišta koji je pripadao nekadašnjem industrijskom gigantu prodat je za 336,86 EUR.

“Za razliku od ranijih prodaja, kada je imovina “Radoja Dakića” jeftino cijenjena, sada je očigledno poštovan Elaborat za eksproprijaciju, te je metar kvadratni zemljišta nekadašnje preduzeća prodat za 336,8 EUR, što je približno tržišnoj cijeni”, rkeao je Vukčević.

Kako je podsjetio, prva ponuda za kvadrat “Radoja Dakića” iznosila je iznosila 133 EUR, a druga još niže – 119 EUR.

Novac od prodaje zemljišta biće dodijeljen određenom broju radnika nekadašnjeg preduzeća, odsnosno onima koji su stavili založno pravo na taj dio imovine “Radoja Dakića”.

“Najviše tih radnika zastupa advokat Veselin Raspopović i advokatska kancelarija Dragana Prelevića”, saopštio je Vukčević.

On je dodao da su prodaji zemljišnih parcela “Radoja Dakića” prisustvovali advokat Aleksandar Vojinović, koji je zastupao advokatsku kancelariju Prelevića, i Veselin Raspopović, koji zastupa 751 radnika nekadašnjeg preduzeća.

Prodajom dijela nepokretnosti “Radoja Dakić” dijelu radnika nekad najveće jugoslovenske fabrike građevinskih mašina i gvozdenih konstrukcija biće isplaćen višedecenijski dug.

Javno nadmetanje oko dijela nepokretnosti preduzeća obavljeno je na osnovu oglasa objavljenog 18. jula.

