Prodaju boksit u rasutom stanju

Bar, (MINA-BUSINESS) – Luka Bar objavila je javni poziv za učešće na drugom javnom nadmetanju za prodaju boksita u rasutom stanju, u cilju naplate potraživanja od poljske kompanije Bumech.

Boksit u rasutom stanju, koji je predmet prodaje, se nalazi na otvorenom skladištu Terminala za rasute terete u Luci Bar.

Kako se navodi u pozivu, početna cijena boksita u rasutom stanju, u količini od 79,74 hiljade tona, iznosi 2,82 miliona EUR, ili 35,41 EUR po toni.

Prodaja će se obaviti 21. novembra usmenim javnim nadmetanjem u velikoj sali upravne zgrade Luke Bar, sa početkom u 12 sati.

Pravo da učestvuju na drugom javnom nadmetanju imaju podnosioci prijava, odnosno sva zaintersovana preduzeća koja uplate depozit od pet odsto iznosa početne cijene i to 141,18 hiljada EUR ili dostave bankarsku garanciju u tom iznosu, plativu na prvi poziv bez prigovora.

Depozit se uplaćuje na račun Luke Bar kod Addiko banke do i uključujući 14. novembar.

Prijava za učešće na javnom nadmetanju može se preuzeti sa sajta www.lukabar.me, kao i dobiti u kancelariji broj 208 u upravnoj zgradi ili putem mejla [email protected] i [email protected], svakog radnog dana do i uključujući 14. novembar.

Prijavu sa odgovarajućom dokumentacijom o registraciji preduzeća i dokazom o uplati depozita odnosno o davanju bankarske garancije, potrebno je dostaviti do i uključujući 15. novembar.

Kupac je dužan da sa Lukom Bar zaključi ugovor o kupoprodaji boksita, u roku od 15 dana od dana održavanja druge javne prodaje.

Troškovi pretovara boksita u trenutku njegove otpreme, padaju na teret Luke Bar.

