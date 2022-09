Prodaja akcija EPCG 23. septembra

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Aukcija za prodaju paketa sopstvenih akcija metodom 1:N Elektroprivrde (EPCG) biće održana 23. septembra, odlučeno je na današnjoj sjednici Odbora direktora Montenegroberze.

Na prodaju je dato 11,81 milion sopstvenih akcija sa početnom ciijenom od 4,49 EUR po akciji.

“Način organizovanja je 1:N odnosno prodaja akcija većem broju kupaca, a način plaćanja je u novcu, na dan održavanja aukcije”, navodi se u saopštenju Montenegroberze.

Prethodno su propala dva poziva za prodaju sopstvenih akcija u blok transakciji, jer se nije javio niti jedan zainteresovani strateški partner.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS