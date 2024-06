Probna vožnja foribota Bar – Ankona

Podgorica, (MINA – BUSINESS) – Trajekt italijanske kompanije Adria Ferries stigao je u Bar, u okviru probne vožnje na liniji Bar – Ankona, saopšteno je iz Vlade.

Kako su podsjetili, planirano je da trajekt već početkom jula počne da saobraća na liniji Bar – Ankona.

“Trajekt kompanije Adria Ferries, koja je partner naše Barske Plovidbe u ovom poslu, je upravo uplovio na gat V Luke Bar” kazao je na društvenoj mreži X premijer Milojko Spajić.

