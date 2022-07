Privući holandske kompanije da investiraju snažnije u Crnu Goru

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora i Holandija imaju dobre bilateralne odnose, ali postoji prostor za intenziviranjem aktivnosti i pronalaskom modela privlačenja holandskih kompanija za snažnije investiranje na crnogorskom tržištu, ocijenili su ministar kapitalnih investicija, Ervin Ibrahimović i nerezidentni holandski ambasador, Joust Reintjes.

Oni su danas razgovarali o modelima jačanja ekonomske saradnje između dvije države.

Sagovornici su se složili da ne postoje otvorena pitanja i da su bilateralni odnosi dvije zemlje na dobrom nivou, te da postoji dobra osnova i prostor da se intenziviraju aktivnosti i pronađu modeli privlačenja holandskih kompanija za snažnije investiranje i poslovanje na crnogorskom tržištu.

Reintjes je, kako je saopšteno iz resornog Ministarstva, kazao da činjenica da ima nerezidentni status ne umanjuje njegovu posvećenost da održava kvalitetnu komunikaciju sa crnogorskom administracijom i bude podrška holanskim kompanijama koje pokažu interes za Crnu Goru.

Reintjes je iskoristio priliku i predstavio Ibrahimoviću nekoliko inicijativa i ideja za razmatranje za koje sada postoji interes, a koje bi u narednom periodu mogle biti detaljno razmatrane i razvijane.

“Tako je na sastanku bilo riječi o interesovanju holandske kompanije Damen za razvoj linijskog i taxi pomorskog saobraćaja u Boki Kotorskoj, ali i van zaliva, feribot liniji od Bara prema drugim lukama u regionu Mediterana, ali i uspostavljanja avio linije na relaciji Crna Gora Holandija”, navodi se u saopštenju.

Ibrahimović je podržao te inicijative, naročito kada je riječ o otvaranju avio linije, jer će se na taj način crnogorska turistička ponuda približiti holandskim građanima čime se otvara prostor i za značajniju promociju crnogorskog turizma.

Ibrahimović je takođe dodao da Crnu Goru očekuje intenzivan period u dijelu unapređenja i modernizacije saobraćajne infrastrukture, nabrajajući samo neke od kapitalnih projekata na čijoj se realizaciji sprovode određene aktivnosti ili se planiraju, kao što je izgradnja naredne dionice auto-puta Bar Boljare, valorizacija crnogorskih vazdušnih luka, snažnije pozicioniranje Luke Bar, ulaganja u turističke potencijale sjevera Crne Gore.

Ibrahimović je kazao da je razvoj sjeverne regije jedan od prioriteta rada ove Vlade, te da puštanjem u saobraćaj prve dionice auto-puta od Podgorice do Kolašina šaljemo jasnu poruku građanima sjevera da stvaramo preduslove za razvijanje privrede, a samim tim i za bolji kvalitet života.

