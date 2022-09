Privremeno ograničenje izvoza peleta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je danas donijela izmjene i dopune Odluke o privremenom ograničenju izvoza određenih drvnih sortimenata, koje se odnose na pelet.

Izmjene važeće Odluke su, kako je objašnjeno iz Vlade, donijete sa ciljem stabilizacije tržišta drvnih sortimenata i sprečavanja njihove nestašice na domaćem tržištu.

“Kako je u međuvremenu došlo do nestašice peleta kao energenta važnog za grijanje, a u izvozu se pojavljuju značajne količine, to je, u cilju sprečavanja daljeg odliva peleta, Odluka dopunjena odredbom o privremenom ograničenju izvoza. S obzirom na to da je proizvodnja peleta u Crnoj Gori značajno veća od potrošnje, dopunom Odluke je ostavljena mogućnost izvoza peleta uz odgovarajuću dozvolu”, navodi se u saopštenju.

Istovremeno, Odluka je usaglašena sa najnovijim propisima Evropske unije (EU).

Vlada se takođe na sjednici upoznala sa Informacijom o obavještenju o raskidu ugovora o dugoročnom zakupu zaključenom između Vlade i konzorcijuma Northstar i Eques Capital Limited od 11. septembra 2009. godine.

“Tim povodom, zaduženo je Ministarstvo finansija da u saradnji sa Ministarstvom ekonomskog razvoja, Zaštitnikom imovinsko pravnih interesa, Agencijom za investicija, Ministarstvom kulture i Upravom za zaštitu kulturnih dobara, formira Operativni tim za pregovore sa investitorom, koji će se baviti rješavanjem otvorenih pitanja u vezi sa ugovorom, a sve u cilju nastavka projekta u obostranom interesu”, objašnjeno je iz Vlade.

Takođe, na sjednici je usvojena Informacija o sprovedenom skraćenom postupku dobrovoljne likvidacije kompanije Montenegro Works Podgorica.

