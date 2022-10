Privredna društva u sektoru energetike da dostave podatke o riziku poslovanja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je naložila privrednim društvima u sektoru energetike da Ministarstvu kapitalnih investicija dostave podatke koji se odnose na rizik poslovanja sa finansijskog aspekta, s obzirom na visoke cijene električne energije iz uvoza.

Iz Vlade su precizirali da je riječ o Elektroprivredi Crne Gore, Crnogorskom elektrodistributivnom sistemu, Crnogorskom elektroprenosnom sistemu, Crnogorskom operatoru tržista električne energije, Montenegro bonusu i Rudniku uglja.

Ta preduzeća moraće da Ministarstvu dostave i podatke o pokrivanju gubitaka u distributivnom sistemu, povećanju broja zaposlenih i iznosu zarada u privrednim društvima, kao i tabelarni prikaz finansijskih pokazatelja u posljednje tri godine, sa ocjenom stanja i predlogom mjera.

“Ministarstvo kapitalnih investicija zaduženo je da nakon pribavljenih podataka pripremi i Vladi dostavi analizu poslovanja privrednih društava u sektoru energetike sa predlogom zaključaka”, rekli su iz Vlade.

Oni su kazali da je dopunjena Odluka o privremenim mjerama za ograničavanje cijena proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi i listi proizvoda.

Dopunom se precizira da se cijena peleta u prometu, ograničava određivanjem najvišeg nivoa do 269 EUR po toni za proizvođača peleta, odnosno do 320 EUR po toni u trgovini na malo.

“Imajući u vidu da proizvođači podnose prijavu trgovine na malo tržišnoj inspekciji kako bi sticanjem statusa trgovaca na malo prodavali pelet po cijeni do 320 eura, odlučeno je da se postojeća Odluka dodatno precizira”, kaže se u dokumentu.

Kako se navodi, Vlada je donijela Kadrovske planove Ministarstva prosvjete, Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Uprave za ljudske resurse i izmjene Kadrovskog plana Ministarstva kapitalnih investicija, za ovu godinu.

Izmijenjena je Uredba o metodologiji izračunavanja stepena konkurentnosti jedinice lokalne samouprave, čiji je cilj uključivanje dodatnog broja indikatora, poput kvaliteta usluga privrednih društava u vlasništvu jedinice lokalne samouprave i učinka lokalne administracije.

U indikatore je uvršten i broj naknada i lokalnih komunalnih i administrativnih taksi, broj poreza, prireza i doprinosa, iznos naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta po privrednom društvu ili preduzetniku sa ciljem sagledavanja šireg spektra indikatora koji objašnjavaju poslovni sektor.

“Donošenje Uredbe neće imati uticaja na budžet Crne Gore, ali indirektno će pozitivno uticati na privredu i građane” , naveli su iz Vlade.

Oni su dodali da će donošenje Uredbe omogućiti izračunavanje stepena konkurentosti i pokazati koliko je konkurentna svaka jedinica lokalne samouprave u odnosu na ostale, ali i koje namete za građane i privredu treba smanjiti.

Vlada je zadužila Ministarstvo finansija da nastavi aktivnosti u postupku eksproprijacije na dijelu trase i stubnih mjesta žičare Kotor – Lovćen, kao i da uplati 34.832 EUR za eksproprijaciju preostalog dijela.

Vlada je zadužila Ministarstvo kapitalnih investicija da obrazuje Komisiju za pripremu tenderske dokumentacije radi izgradnje solarne elektrane na Veljem Brdu.

Kako se navodi u dokumentu, Ministarstvo je zaduženo da, nakon što Komisija pripremi tendersku dokumentaciju, pripremi i Vladi na razmatranje dostavi Informaciju o tenderskom postupku, sa predlogom daljih aktivnosti.

“Pripremne aktivnosti za sprovođenje postupka za davanje u zakup zemljišta u državnoj svojini i izgradnju te solarne elektrane, koje su počele u maju, sada su nastavljene ali uz otežavajuće okolnosti zbog organizacionih promjena i odlaska pojedinih članova Komisije iz institucija u čije ime su imenovani”, kaže se u dokumentu.

