Željezarci čekaju konkurs i posao

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Bivši radnici nikšićke Željezare nadaju se da će 23. februara početi da rade, jer je zvanično rješenje o registraciji preduzeća EPCG Željezara Solar dobijeno prije dva dana.

Elektroprivreda (EPCG) je uplatila drugu ratu za kupovinu Željezare od pet miliona EUR, čime su se stvorili preduslovi da za sedan dana preuzme imovinu Željezare, koju je od turske Tosyali grupe kupila za 20 miliona EUR, pišu Vijesti.

”Očekujemo da 23. februara napokon i počnemo da radimo i da uđemo u proizvodne pogone. To je ono što smo željeli sve ovo vrijeme – da počnemo da radimo i da zarađujemo za sebe i svoju porodicu. Nama je najbitnije da dobijemo rješenja, ista ona koja smo imali do 1. septembra”, kazao je podgoričkom listu predstavnik radnika Ivan Vujović.

On je istakao da radnici sa nestrpljenjem očekuju da se 1. marta raspiše konkurs, jer znaju da za posao u Željezari niko nije kvalifikovaniji od njih.

”Iako nemamo nikakve garancije što se tiče konkursa, mi znamo da niko od nas nema bolje reference što se tiče radnih mjesta u Željezari”, poručio je Vujović.

Radnici Željezare su se od 2. juna prošle godine, što u upravnoj zgradi, što na krovu, borili da sačuvaju kako fabriku, tako i svoja radna mjesta.

Kako su iz EPCG ranije saopštili, za početak planiraju zaposlenje 197 radnika, koji će obavljati pripremne radove koji podrazumijevaju čišćenje kruga, pripremanje pogona, ponovno popisivanje pokretne i nepokretne imovine, zalihe repromaterijala i imovine van kruga fabrike.

Kako je Vijestima kazao izvršni direktor preduzeća EPCG Željezara Solar, Đorđije Manojlović, za realizaciju četiri segmenta kojima će se baviti kompanija, biznis-planom je predviđeno da posao dobiju 304 radnika, ali poslovno-tehnička saradnja sa potencijalnim investitorima iz regiona otvoriće i nova radna mjesta.

