Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Saudijska Arabija, kao kandidat sa velikim šansama da bude izabran za domaćina EXPO 2030, spremna je da obezbjedi odličnu zastupljenost i vidljivost crnogorskog paviljona na najvećoj svjetskoj izložbi koja okuplja milione posjetilaca iz cijelog svijeta.

Generalni sekretar Ministarstva vanjskih poslova Mileta Radovanić sastao se danas sa ambasadorom Saudijske Arabije u Crnoj Gori na nerezidentnoj osnovi Faisalom Ghazijem Ismailom Hifzijem.

Radovanić je, kako je saopšteno iz Ministarstva, izrazio zahvalnost na spremnosti Saudijske Arabije da doprinese promociji Crne Gore na tom događaju.

On je ukazao da Crna Gora prati razvoj situacije u vezi sa kandidaturama, te da će Vlada blagovremeno donijeti odluku o podršci kandidatima za domaćina EXPO 2030.

Sagovornici su izrazili zadovoljstvo evidentnim dinamiziranjem tradicionalno prijateljskih odnosa između Crne Gore i Saudijske Arabije u posljednjih godinu, koje prati sadržajan politički i radni dijalog, kao i razvoj saradnje u oblastima od zajedničkog interesa, među kojima je istaknuta saradnja u oblasti turzima, čemu posebno doprinosi otvaranje direktne avio-linije komapnije Flynas koja od jula ove godine povezuje glavne gradove dvije zemlje.

Na sastanku je ukazano i na značaj daljeg razvoja ekonomske saradnje, a sagovornici su istakli spremnost za saradnju kroz mehanizme poput Saudijskog fonda za razvoj, u cilju daljeg jačanja razvojne saradnje, kao jednog od stubova unapređenja odnosa između dvije zemlje.

