Wall Street uzletio zbog očekivanja da Fed neće podići kamatne stope

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su ove sedmice indeksi snažno porasli, zahvaljujući rješavanju političke zavrzlame oko daljeg zaduživanja američke vlade, kao i rastućim očekivanjima da će centralna banka u junu pauzirati s novim podizanjem kamatnih stopa.

Osim toga, posljednji podaci s tržišta rada pokazuju da je postignuto “meko prizemljenje” najveće svjetske ekonomije.

Na Wall Streetu je Dow Jones porastao dva odsto na 33.762 boda, zahvaljujući skoku u petak od 2,12 odsto, što je bio njegov najveći dnevni rast od januara, prenosi Hina.

Istovremeno, S&P 500 porastao je 1,8 odsto, na 4.282 boda, a Nasdaq indeks 2,5 odsto na 13.240 poena.

Nasdaq je tako ojačao već šestu sedmicu zaredom, što je najduži period rasta tog indeksa tehnoloških dionica od 2020. godine, a dostigao je pritom najvišu vrijednost od aprila prošle godine.

Dobrom raspoloženju na berzi uveliko je doprinijelo rješavanje pitanja nastavka zaduživanja američke vlade, nakon što je Zakon o fiskalnoj odgovornosti bez većih problema usvojen u oba doma američkog Kongresa.

Time je suspendovana granica zaduživanja američke vlade od 31,4 biliona USD samo nekoliko dana prije krajnjeg roka 5. juna, koji je postavila američka ministarka finansija, Janet Yellen, te spriječen mogući bankrot najveće svjetske privrede.

Takođe, tržišni učesnici sve su uvjereniji da će Federalne rezerve (Fed) u junu pauzirati s daljim podizanjem kamatnih stopa, a moguće i u julu, najviše zahvaljujući podacima s američkog tržišta rada.

Američko Ministarstvo rada krajem sedmice je objavilo da je u maju u najvećoj svjetskoj privredi otvoreno 339 hiljada novih radnih mjesta, znatno više nego se očekivalo, a riječ je i o 29. mjesecu zaredom da zaposlenost raste.

“Uprkos tome, stopa nezaposlenosti dostigla je najvišu vrijednost u sedam mjeseci od 3,7 odsto, ukazujući da sve više ljudi traži posao, a to je znak ublažavanja uslova na tržištu rada”, objasnili su iz Ministarstva.

Naime, više radne snage smanjuje pritisak na preduzeća da povećaju plate i pomaže u usporavanju inflacije.

Najnoviji podatak sada daje nadu da će Fed pauzirati sa zaoštravanjem monetarne politike, jer inflacija posustaje, a ekonomija ne klizi u recesiju.

Očekivanja tržišnih učesnika sada govore da su šanse da Fed 14. juna neće podići kamatne stope za 0,25 procentnih poena iznad 70 odsto.

Podizanje kamatnih stopa smatra se lošom viješću za tržište dionica, jer poskupljuje troškove finansiranja kompanija, usporava potrošnju i odliva dio kapitala iz dionica u druge oblike ulaganja, poput obveznica.

Za dobre rezultate tehnološkog sektora najzaslužnija je dionica Nvidie, koja je sredinom sedmice dostigla rekordnu vrijednost tržišne valuacije, čime je podstakla rast cijelog tehnološkog sektora.

No, rast cijene dionice Nvidie od gotovo 170 odsto od početka godine ukazuje sa čime se ulagači suočavaju na tržištu, kojim dominira dobra izvedba kompanija s velikom tržišnom kapitalizacijom, dok većina ostalih firmi ne bilježi takva postignuća.

“Firma poput Nvidie toliko raste u tako kratkom vremenskom periodu, da to nema nikakvog racionalnog smisla. Niko mi zapravo nije objasnio gdje je tu zarada”, rekao je glavni direktor za ulaganja u Landsberg Bennett Private Wealth Managementu, Michael Landsberg.

A na evropskim berzama su ove sedmice najvažniji indeksi imali različite predznake, pa je tako frankfurtski DAX ojačao 0,45 odsto, dok je londonski FTSE indeks oslabio 0,26 odsto na 7.607 bodova, a pariski CAC 0,66 odsto na 7.270 poena.

