Vladi upućena inicijativa za izradu Plana pravedne tranzcije za Pljevlja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Eko-tim, kao koordinator Platforme za pravednu tranziciju, podnio je Vladi inicijativu za izradu Plana pravedne tranzicije za Opštinu Pljevlja.

Ova inicijativa je, kako su objasnili iz Eko-tima, odgovor na sve alarmantniju socio-ekonomsku situaciju u Pljevljima, koja se pogoršava zbog zavisnosti od industrije uglja.

“Vrlo loša socio-ekonomska situacija, negativni trendovi u vezi sa migracijom stanovništva, nemogućnost zapošljavanja u bilo kojoj drugoj grani privrede osim u industriji uglja, degradirana životna sredina i loš kvalitet vazduha koji utiče na zdravlje ljudi, neki su od razloga za što hitniju socio-ekonomsku tranziciju i sistemsko restrukturiranje ekonomije Pljevalja”, rekli su iz Eko-tima.

Velika zavisnost od jedne industrije u Pljevljima, kako su naveli, doprinijela je tome da se druge grane privrede u Pljevljima nijesu razvile, što je između ostalog rezultiralo odlaskom mnogih mladih ljudi iz Pljevalja.

“Loša ekonomska situacija i nedostatak razvoja drugih privrednih aktivnosti u gradu, osim industrije uglja, djelimično su doprinjeli nedostatku ulaganja u infrastrukturu što je posljedično uticalo na dodatno ekonomsko slabljenje i depopulaciju grada”, navodi se u saopštenju.

Ekonomski model daljeg korišćenja uglja osporava nauka o klimi koja zahtjeva ambiciozno smanjenje emisija gasova sa efektom staklene baste.

Crna Gora se, međunarodnim ugovorom o Energetskoj zajednici, obavezala na smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte za 55 odsto do 2030. godine, a Sofijskom deklaracijom prihvatila obavezu klimatske neutralnosti do 2050. godine.

“Smanjena upotreba uglja, odnosno prestanak njegovog korišćenja, je nesporno veliki izazov, jer u tom slučaju sektor energetike mora pretrpjeti značajne promjene, a zaposleni u njemu se prilagođavati novonastalim promjenama koje, između ostalog, stvaraju strah od gubitka posla”, dodali su iz Eko-tima.

Kako su kazali, važno je istaći da je industrija uglja u Pljevljima izvor zaposlenja za trećinu ukupne radne snage, ali da dalja upotreba uglja postaje sve neodrživija kako sa ekonomske, tako i sa ekološke strane.

Smanjena upotreba uglja predstavlja veliki izazov, ali i priliku za transformaciju lokalne ekonomije i stvaranje novih radnih mjesta.

“S tim u vezi, pravedna tranzicija mora biti dobro isplanirana kako bi se izbjegli socijalni i ekonomski rizici i kako bi se obezbijedila sigurnost i mogućnosti za građane Pljevalja. Plan pravedne tranzicije, čiju smo pripremu predložili Vladi, treba da predstavlja strateški razvojni dokument, koji uključuje razvoj novih industrija, poboljšanje infrastrukture, kao i programe za prekvalifikaciju radne snage”, naveli su iz Eko-tima.

Pravedna tranzicija, kako su zaključili, nije samo ekonomska nužnost, već i moralna obaveza prema građanima Pljevalja i budućim generacijama.

