Spajić: Crna Gora budući Singapur Evrope

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Strateško ekonomsko partnerstvo sa Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) od ogromne je važnosti za željeni razvoj ekonomije Crne Gore, ocijenjeno je na sastanku premijera Milojka Spajića i pomoćnika državnog sekretara SAD za evropska i evroazijska pitanja Jamesa O’Briena.

Ekonomski dijalozi, koji su počeli danas, doprinijeće da dođe do intenziviranja saradnje i većeg broja investicija iz SAD-a.

„Za Crnu Goru je ovo jedan od ključnih momenata, kada počinje ispunjavanja onog našeg obećanja da će Crna Gora biti Singapur Evrope. Fokus je bio na ekonomiji i to je bila glavna tema našeg sastanka. Crna Gora bez američke ekonomije, koja iznosi 25 triliona EUR, teško može da ispuni sve ove ambiciozne ciljeve koje smo sebi zadali. Ovi razgovori početak su nakon kojeg očekujemo da američke kompanije budu daleko zainteresovanije za ulaganja“, poručio je Spajić.

Spajić je, kako je saopšteno iz njegovog Kabineta, kazao da je Plan rasta jedna od najbitnijih stvari za Crnu Goru koja je prezentovana ove godina, jer će naše tržište kroz ekonomsku integraciju porasti sa 500 hiljada na tržište od pola milijarde.

„To je poruka i investitorima. Spremili smo veliki broj reformi koje ćemo sprovesti kako bi se približili jedinstvenom evropskom tržištu. To se pomno prati u Vašingtonu, kao i naš evropski put. Iznio sam naše planove da imamo još jednu Međuvladinu konferenciju tokom belgijskog predsjedavanja EU, kojom ćemo otvoriti mogućnost da zatvaramo poglavlja ove godine“, rekao je Spajić.

Prvi korak ka tom cilju moglo bi biti članstvo u Jedinstveno područje plaćanja u eurima (SEPA), nakon toga i brojne reforme koje se pripremaju u cilju uklanjanja biznis barijera.

Zajednički je ocijenjeno da je za dalju evropsku perspektivu Crne Gore važno da se svi konstituenti vlasti pridržavaju programa i ostanu dosljedni isporučivanju rezultata koji su dio dogovora.

O’Brien je istakao važnost Plana rasta u pogledu jačanja interesovanja investitora iz SAD-a, naglasivši da su ekonomski sastanci vrlo važni u prikazivanju crnogorskog potencijala.

On je apostrofirao da će Crna Gora imati veliku podršku SAD-a na EU putu i da je taj proces važno efikasno okončati.

„Sada sa ovom Vladom zaista postoji realna šansa da se krene u dublju integraciju, ne samo ka EU, već i transatlantskoj integraciji. Velika mi je čast što u ime SAD imam šansu da govorim o ovom našem važnom odnosu. Razgovarao sam sa VDT-om i SDT-om, a činjenica da oni u punom kapacitetu djeluju, je veliko postignuće ove Vlade, i ukazuje na posvećenost koju ova zemlja ima da zažive ovdje evropske vrijednosti“, poručio je O’Brien.

Tokom sastanka bilo je riječi o planiranoj dinamici razvoja putne infrastrukture, mogućnostima koje pruža Luka Bar i potrebi unapređenja crnogorskih aerodroma.

Konstatovano je da postoji dosta prostora za mnogo bolju saradnju na polju turizma.

Naglašena je i odlična saradnja u okviru NATO-a, gdje je Crna Gora jak i pouzdan partner.

