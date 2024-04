Sindikalna potrošačka korpa za prvi kvartal 1,9 hiljada EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Sindikalna potrošačka korpa (SPK) za prvi kvartal ove godine iznosi 1,9 hiljada EUR, pokazuju podaci Centra za edukaciju, informisanje i sindikalna istraživanja (CEISI).

“U poređenju sa četvrtim kvartalom prošle godine, sindikalna potrošačka korpa zabilježila je rast u iznosu od 50 EUR, odnosno oko tri odsto”, navodi se u saopštenju Unije slobodnih sindikata (USSCG).

Od ukupno deset kategorija troškova koje su definisane Metodologijom za izradu SPK-a, u prvom kvartalu zabilježen je rast u okviru četiri kategorije i to trošak prehrambenih proizvoda 4,31 odsto, trošak tekućeg održavanja domaćinstva pet odsto, troškovi stanovanja i komunalija 6,82 odsto i troškovi nabavke proizvoda za ličnu higijenu i njegu zdravlja 3,85 odsto.

“Prikupljanjem novih cijena iz tri najveća trgovinska lanca u Crnoj Gori za 135 namirnica koje ulaze u sastav kategorije troškova prehrambenih proizvoda, odnosno 130 namirnica u ovom kvartalu s obzirom na sezonski karakter nekih od njih, utvrđeno je da izdatak za prehrambene proizvode u prvom kvartalu ove godine iznosi 605 EUR”, precizira se u saopštenju.

To je, kako su objasnili, iznos koji je potreban četvoročlanoj porodici da zadovolji potrebe za hranom i pićem na mjesečnom nivou, odnosno da obezbijedi adekvatan unos kalorija za sva četiri člana domaćinsva koji imaju umjerenu fizičku aktivnost na dnevnom nivou.

U poređenju sa prethodnim kvartalom, došlo je do povećanja u iznosu od 25 EUR.

Proizvodi koje domaćinstvo nabavlja u okviru tekućeg održavanja istog poskupili su za pet EUR, pa u ukupnom iznosu za prvi kvartal čine izdatak od 105 EUR na mjesečnom nivou.

“Situacija je ista kada govorimo o kategoriji troškova nabavke proizvoda za ličnu higijenu i njegu zdravlja, u okviru koje je evidentirano povećanje od takođe pet EUR na mjesečnom nivou, pa tako ova kategorija troškova iznosi 135 EUR”, dodaje se u saopštenju.

Kako su objasnili, rast navedenih troškova rezultat je ukidanja akcije Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma Stop inflaciji 100+ koja je imala za cilj ublažavanje inflacije i zaštitu građana od poskupljenja.

“Kako je pomenuta akcija prestala da važi 1. januara ove godine, došlo je do povećanja navedenih kategorija troškova SPK-a, s obzirom na to da isti datum označava i početak referentnog perioda za računanje nove SPK, odnosno SPK za prvi kvartal”, navodi se u saopštenju.

Kako se prvo tromjesečje ove godine odlikovalo pojačanom potrošnjom električne energije, s obzirom na potrebu grijanja domaćinstava u zimskom periodu, te kako je došlo i do poskupljenja usluga vodosnabdijevanja, troškovi stanovanja i komunalija u ovom periodu iznose 235 EUR na mjesečnom nivou, što predstavlja uvećanje od 15 EUR.

Ostalih šest kategorija troškova SPK-a nijesu zabilježile promjene u odnosu na prethodni kvartal.

Metodologija za izradu SPK-a bazirana je na uporednim iskustvima i analizama sindikata iz okruženja, čije su potrebe i način života slični kupovnim navikama potrošača u Crnoj Gori.

SPK obuhvata troškove života četvoročlanog domaćinstva – dvoje odraslih i dvoje djece školskog uzrasta, odnosno jednog/e desetogodišnjaka/kinje koji/a pohađa osnovnu školu i jednog/e petnaestogodišnjaka/kinje koji/a pohađa srednju školu.

SPK se sastoji od deset kategorija troškova i to prehrambenih proizvoda, imputirane rente, tekućeg održavanja domaćinstva, stanovanja i komunalija, obuće i odjeće, nabavke proizvoda za ličnu higijenu i njegu zdravlja, prevoza, obrazovanja i kulture, sporta i rekreacije, ljetovanja.

SPK se objavljuje kvartalno na veb stranici CEISI-a www.ceisi.me.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS