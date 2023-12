Rekordan budžet Opštine Bar za narednu godinu

Bar, (MINA-BUSINESS) – Skupština Opštine Bar usvojila je u ponedjeljak, glasovima većine odbornika, budžet grada za narednu godinu vrijedan rekordnih 45,06 miliona EUR.

Budžet je veći 42 odsto u odnosu na ovogodišnji, koji je takođe bilježio povećanje u odnosu na prošlu godinu, od 35 odsto.

„To predstavlja svojevrsnu potvrdu održivog razvoja Opštine Bar i odgovornog upravljanja lokalne uprave, koja je obezbijedila enormno uvećanje opštinske kase samo u protekle dvije godine“, saopšteno je iz Opštine.

Osnovu za tako projektovani finansijski plan za narednu godinu, kako su objasnili, čini činjenica da stepen realizacije tekućeg budžeta iznosti preko 119 odsto, odnosno da je naplata prihoda u ovoj godini oko 18 odsto iznad planiranog nivoa, što predstavlja dobru pretpostavku i indikator za narednu godinu.

Lokalna uprava, kako su najavili, nastavlja praksu intenzivnog ulaganja u najvažnije infrastrukturne projekte koji transformišu Bar u jednu od najrazvijenijih crnogorskih opština.

Budžetom za narednu godinu kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 25,15 miliona EUR, ili čak 56 odsto ukupnog budžeta.

Izdaci za lokalnu infrastrukturu projektovani su na iznos od 16,7 miliona EUR, a obuhvataju izdatke za izgradnju putne mreže, javnu rasvjetu, vodosnabdijevanje i izgradnju kanalizacije kao i izradu projektno – tehničke dokumentacije.

U okviru tog iznosa, 6,4 miliona EUR je opredijeljeno za izgradnju lokalnih puteva i saobraćajnica, za vodsnabdijevanje 600 hiljada EUR, a isti iznos je namijenjen i za rasvjetu i elektrosnabdijevanje.

Pored toga, skoro 1,5 miliona EUR je opredijeljeno za investiciono održavanje, koje podrazumijeva održavanje lokalne putne mreže, kao i održavanje i regulaciju vodotokova proporcionalno na prostorima svih mjesnih zajednica.

Za izgradnju i rekonstrukciju objekata od javnog interesa, izgradnju i rekonstrukciju parkova i dječijih igrališta, radove na javnim objektima zdravstva i obrazovanja, te sanaciju pješačkih staza i trotoara, kao i ostala uređenja, Opština Bar je budžetom za narednu godinu opredijelila više od tri miliona EUR.

Predsjednik Opštine Bar, Dušan Raičević, je prilikom diskusije na sjednici kazao da je više od 55 odsto ukupnog budžeta za narednu godinu namijenjeno kapitalnim investicijama.

„Stoga možemo slobodno reći da je riječ o pravom razvojnom budžetu”, poručio je Raičević.

Budžetom su značajno uvećana sredstva za razvoj preduzetništva, poljoprivrede i zanatstva.

Tako planirana sredstva za podršku preduzetnicima i preduzetnicama iznose 500 hiljada EUR, agrobudžet je definisan na iznos od 200 hiljada EUR, dok je zanatlijama namijenjeno 30 hiljada EUR.

Osim toga, značajna sredstva su opredijeljena i za sprovođenje socijalnih programa koje Opština Bar, kao prva lokalna uprava u državi, već uspješno implementira kroz finansiranje učeničke populacije, medicinski potpomognute oplodnje i kreiranje pronatalitetnih politika.

„Sve navedeno predstavlja potvrdu dinamičnog razvoja, a budžet za narednu godinu samo je još jedan u nizu primjera odgovornog i uspješnog upravljanja, sa vizijom Bara za buduće generacije“, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS