Rakočević: SDT na potezu u slučaju CEDIS-a

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Demokratska partija socijalista (DPS) pozvala je danas Specijalno državno tužilaštvo (SDT) da što hitnije reaguje povodom duplog negativnog mišljenja koje je Državna revizorska institucija dala kompaniji Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS).

Poslanik DPS-a, Nikola Rakočević, kazao je da je SDT na potezu.

“SDT je na potezu. Razumijemo da ima puno posla, ali je od interesa da u što kraćem roku, vrlo hitno, obavijeste javnost o izviđaju koji je u toku povodom duplog negativnog mišljenja DRI za CEDIS”, poručio je Rakočević na konferenciji za novinare Kluba poslanika DPS-a.

Prema njegovim riječima, dalje odlaganje postupanja u ovim i sličnim slučajevima će sa punim pravom, ne od te partije, nego ukupne javnosti, postaviti pitanje da li tužilaštvo radi selektivno ili ne.

Rakočević je naveo da je, prema izvještaju DRI, stanje u elektroenergetskom sektoru problematično.

“CEDIS je danas uništeno preduzeće. U skladu sa izvještajem DRI, treba punih sedam godina odgovornog poslovanja u CEDIS-u, da bi kompanija došla na zelenu granu”, kazao je Rakočević, podsjećajući da je DRI dala duplo negativno mišljenje na rad CEDIS-a za 2022. godinu.

On je, obrazlažući, kako tvrdi, loše stanje u preduzeću, naveo da je 2019. dobitak CEDIS-a bio 1,5 miliona EUR, dok je 2022. zabilježen gubitak od 11 miliona EUR.

“U 2019. godini je za bruto plate zaposlenih u CEDIS-u trebalo 25 miliona EUR, a 2022. godine 31 milion EUR. Broj zaposlenih porastao je za skoro 300, a na današnji dan je stanje još gore”, tvrdi Rakočević.

Prema njegovim riječima, treća problematična stvar su javne nabavke.

“Sprovođene su takozvane jednostavne nabavke. To znači da su sprovodili nabavke bez tendera i bez Zakona o javnim nabavkama, da bi sebi bliskim kompanijama davali poslove izbjegavajući konkurenciju na javnim pozivima”, zaključio je Rakočević.

