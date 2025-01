Putnici da blagovremeno budu na tivatskom aerodromu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Aerodrom Tivat pozvao je putnike da zbog otežanog drumskog prilaza tivatskoj vazdušnoj luci, blagovremeno budu na terminalu.

“Aerodrom Tivat obavještava putnike da je, zbog rekonstrukcije puta Tivat–Jaz, drumski prilaz putničkom terminalu otežan. Kako biste izbjegli kašnjenja, molimo vas da blagovremeno planirate dolazak na aerodrom”, navodi se u saopštenju Aerodroma Crne Gore (ACG).

Uprava za saobraćaj je, kako su podsjetili, tokom izvođenja radova obezbijedila i alternativne pristupne puteve ka Aerodromu Tivat.

