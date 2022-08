Produžen pritvor još dva mjeseca

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uhapšenima u istrazi poslovanja državne kompanije Plantaže, Veselinu Vukotiću, Božu Mihailoviću, Dušku Peroviću, Đorđiju Rajkoviću i Seadu Šahmanu produžen je pritvor za još dva mjeseca.

Tu odluku donijelo je Vijeće Višeg suda, prenose Vijesti.

Specijalno državno tužilaštvo sumnjiči ih da su kao predsjednik i članovi odbora direktora, donijeli odluku da se zaključi štetni ugovor o vansudskom poravnanju, između te državne kompanije i OMP Engineering iz Podgorice.

Tokom sačinjavanja poslovne dokumentacije prilikom postupka poravnanja između Plantaža i OMP Engineering od marta do aprila 2020. godine, a nakon neuspjelog posla s fabrikom briketa, državna kompanija obavezala se da firmi, koju su 2009. godine osnovali Oleg Obradović, Miodrag Ivanović i Predrag Bošković, koji je kasnije izašao iz posla, plati 350 hiljada EUR i prenese im u vlasništvo 37 hiljada kvadrata zamljišta u Donjim Kokotima.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS