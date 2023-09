Potpisivanje peticije za spas Instituta u Podgorici

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Potpisivanje peticije za spas Instituta “Simo Milošević”, u okviru kampanje koju je pokrenula Unija slobodnih sindikata (USSCG), biće organizovano danas i sjutra u Podgorici.

Štand za potpisivanje biće postavljen danas na Trgu nezavisnosti, preko puta Gradske knjižare, od 17 do 21 sat.

Sjutra će se peticija potpisivati na platou ispred spomenika Svetom Petru Cetinjskom, od 17 do 21 sat.

“Pozivamo članstvo i sve građane da posjete naš štand za potpisivanje peticije i svojim potpisom podrže našu kampanju u cilju očuvanja ovog dragulja crnogorskog zdravstvenog turizma”, navodi se u saopštenju USSCG.

Potpisivanju peticije prisustvovaće predstavnici Unije slobodnih sindikata, Opštine Herceg Novi i Sindikalne organizacije Instituta “Simo Milošević” Igalo.

