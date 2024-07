Paklice cigareta poskupljuju deset do 20 centi

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Paklice cigareta iz programa Japan Tobacco Internationala skuplje su deset centi, dok se u narednim danima očekuju više cijene i iz programa Philip Morrisa, British American Tobacco i Karelia Tobacco kompanija.

Razlog za poskupljenje cigareta je uvećana visina akcize od 1. jula, prenosi Dan.

U skladu sa povećanjem akciza, uvoznici cigareta su najavili povećanje cijena u Službenom listu u iznosu od deset centi po paklici, za koliko su veće cijene proizvođača Japan Tobacco Internationala.

Bezdimni duvanski proizvodi ove kompanije, Winston sticks, ostali su na cijeni od tri EUR.

Cigarete iz programa kompanije Philip Morris će, prema Službenom listu, biti uvećane deset centi po paklici, uključujući i bezdimne duvanske proizvode Hits i Terea, koje će poskupiti 20 centi po paklici, pa će njihova cijena iznositi 3,2 EUR po paklici.

Njihovi proizvodi bi, prema informacijama Dana, trebalo da poskupe od ponedjeljka. Na pitanja u vezi sa cijenama cigareta podgorikom listu nijesu odgovorili.

Od 1. jula uvećana je visina akcize za cigarete u skladu s postojećim akciznim kalendarom za cigarete iz 2022. godine.

Prema posljednjim izvještajima, prihodi akciza od cigareta u budžetu su u stalnom porastu. Uvoznici duvanskih proizvoda tvrde da je razlog tome odlučna borba države protiv sivog tržišta, kao i postepeno i umjereno uvećanje akciza.

Kako saznaje Dan, ovo je ujedno i posljednje povećanje cijena u skladu s postojećim akciznim kalendarom, te uvoznici ne očekuju u narednom periodu dalje uvećanje akciza na cigarete, imajući u vidu da je dostignut minimum koji zahtijeva Evropska unija (EU).

