Omogućiti stabilne uslove poslovanja i razvoj preduzetništva

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora i države regiona imaju prioritetnu obavezu da poslovni ambijent urede tako da omoguće stabilne uslove poslovanja, razvoj preduzetništva i eliminisanje postojećih barijera, koje usporavaju investicione zahvate domaćih i stranih investitora, smatra predsjednik Odbora direktora Zetagradnje, Blagota Radović.

“Izvršna, kao i zakonodavna vlast, mora imati mnogo više osjećaja i inventivnosti za privredni razvoj, kao i da planiranom organizovanom ekonomskom politikom pozitivno utiču na unapređenje raspoloživih resursa u privrednom sektoru”, rekao je Radović u intervjuu Glasniku Privredne komore (PKCG).

On je kazao da je činjenica da u tim oblastima ima određenih pomaka, ali ipak nedovoljno. Da bi taj prioritetni zadatak ispunila, vlast, kako na državnom tako i na lokalnom nivou, mora najprije ojačati svoj aparat sa kadrovski i stručno osposobljenim ljudima koji imaju viziju i osjećaj za razvoj preduzetništva i privatne inicijative.

“Takođe, mnogo naših mladih ljudi radi i živi u inostranstvu, i država ih mora što prije uključiti u društveno-ekonomski razvoj, stimulisati ih na odgovarajući način da svoje znanje, mladost i želju za dokazivanjem ispolje u svojoj državi Crnoj Gori, a sve na opšte zadovoljstvo i interes njenih građana, jer je valjda napokon došlo vrijeme da se u ekonomiji cijene i pobjeđuju isključivo rad, znanje i rezultati”, ocijenio je Radović.

On smatra da moramo imati efikasnu državnu administraciju, maksimalno posvećenu investitoru koji hoće da ulaže.

“Predstavnici države treba da prate realizaciju i tok poslova investitora, da učestvuju u rješavanju problema, da bi došli do cilja – do novih kapaciteta i objekata. Duboko sam uvjeren da u malo drugačijem političkom ambijentu i sa malo više opredijeljenosti u državnim organima usmjerenih ka razvoju Crne Gore možemo da budemo država za primjer zadovoljnih građana u regionu i šire”, rekao je Radović.

Zetagradnja je dobitnik Nagrade Privredne komore za uspješno poslovanje. Na pitanje da li je bilo teško ostvariti rezultat kojim je zavrijedio takvo priznanje, Radović je odgovorio da je osnovna djelatnost Zetagradnje, još od osnivanja 1998. godine, projektovanje, inženjering i izgradnja stambenih i poslovnih objekata, kako na domaćem, tako i na stranom tržištu.

“Poznato vam je da je građevinarstvo u cjelini, kao i druge oblasti privrednog poslovanja, u prethodne dvije godine bilo pogođeno ekonomskom krizom zbog razvoja covid-a, usljed čega je došlo do smanjenog broja investicija kao i procenta realizacije izgrađenih objekata”, kazao je Radović.

On je, uprkos tome, smatrao da njegova firma mora uložiti dodatna sredstva u razvoj investicija, kako na domaćem, tako i na stranom tržištu, kao i u pogledu povećanja kvaliteta materijala i opreme u izgradnji objekata, kako bi spremno dočekali prestanak krize i cijenjenim kupcima pružili gotovi građevinski proizvod, koji će biti usklađen sa svim evropskim građevinskim standardima, u čemu su, nada se, uspjeli.

“Zahvaljujući savjesnom i odgovornom radu i zalaganju mojih zaposlenih, još od njenog osnivanja pa do danas, ova firma je uspjela da u raznim fazama gradnje realizuje oko 500 hiljada metara kvadratnih stambeno-poslovnih i garažnih objekata u Podgorici, kao i na crnogorskom primorju, a i šire (u Mostaru), što je za naše prilike u Crnoj Gori zavidan obim proizvodnje u visokogradnji”, naveo je Radović.

Prema njegovim riječima, pored izgradnje stambeno-poslovnih objekata, značajan rezultat ostvarili su i u izgradnji hotelskih kompleksa i turističkih sadržaja, od kojih je izdvojio aktuelni hotel Bjelasica 1450, koji grade u Kolašinu, kategorije četiri zvjezdice, a koji se nalazi na ekskluzivnoj lokaciji nadomak Ski centra Kolašin 1450, udaljen svega nekoliko desetina metara od sada već veoma atraktivnih ski staza, koji će svoja vrata za prve posjetioce otvoriti već naredne godine.

“Takođe, tu je hotel Korali u Sutomoru, zatim atraktivni turistički i event kompleks Imanje Knjaz u Podgorici, kao i kondo hotel u Petrovcu”, dodao je Radović.

On je kazao da određenu prednost u postizanju dobrih poslovnih rezultata, odnosno smanjenja troškova poslovanja, posebno pruža podatak o, relativno, za ovaj obim poslovanja, malom broju stalno zaposlenih u firmi – njih svega 70, od kojih 80 odsto čini visoko stručni kadar, koji se bavi poslovima projektovanja i stručnog nadzora nad izgradnjom objekata, uz prateću logistiku.

“Inače, svu ostalu stručno-operativnu snagu na gradilištima obezbjeđuju naši podizvođači, koje angažujemo putem posebnih ugovora o izvođenju radova (grubi građevinski, građevinsko-zanatski i zanatski radovi) koji upošljavaju oko 500 do 600 radnika, svih majstorskih profila i struktura neophodnih za ovu vrstu djelatnosti”, naveo je Radović.

On je kazao da je posebno ponosan na visokostručni kadar u firmi, koji su vrijednim radom, trudom i svakodnevnim učenjem i zalaganjem, izrasli u vrhunski tim stručnjaka koji su zaslužni za visok rejting firme, ne samo u našoj državi, već i za njenu prepoznatljivost van granica Crne Gore.

Radović je, govoreći o planovima kompanije, kazao da je plan da nastave realizaciju započetih investicionih projekata u Podgorici na lokaciji Central Point (bivši Duvanski kombinat) kao i na lokaciji Blok 35-36 (bivši Novi prvoborac), gdje predstoji izgradnja više planiranih stambeno-poslovnih objekata sa podzemnim garažama.

“Pored toga, 2019. godine dio svog poslovanja usmjerio sam na razvoj projekata u Ljubljani, na šta sam izuzetno ponosan. Poslovanje u jednom uređenom sistemu i državi kakva je Slovenija je za mene jedinstveno iskustvo. Prvi projekat započeo sam sa svojim poslovnim partnerom iz Slovenije, uglednim privrednikom gospodinom Rastoderom, koji je porijeklom naš čovjek, Crnogorac”, rekao je Radović.

Riječ o, kako je objasnio, dva stambeno-poslovna solitera, od po 22 sprata, ukupne površine oko 45 hiljada kvadrata, sa četiri nivoa podzemne garaže.

“Izgradnja teče planiranom dinamikom, tako da na proljeće naredne godine očekujemo da će ova investicija biti završena, kada će kupci moći preuzeti u posjed stanove i poslovne prostore. Plan mi je da nastavim i proširim poslovanje u Sloveniji, pa u tom pravcu intenzivno vodim pregovore oko kupovine novih lokacija interesantnih za nova ulaganja”, kazao je Radović.

Takođe, uskoro počinju izgradnju kondo hotela kategorije četiri zvjezdice na Kopaoniku, kao i stambeno-poslovnog objekta u Beogradu, na Dedinju.

“Što se tiče budućnosti Zetagradnje i kakvu je vidim u perspektivi, reći ću vam prije svega u organizacionom smislu, da smatram kao neminovnim potrebu da se firma transformiše u jedno moderno akcionarsko društvo, koje će se sa mješovitom vlasničkom strukturom i mješovitim upravljačkim kapitalom moći u dogledno vrijeme, probiti i na tržište EU, i koje će biti osposobljeno da, sa aspekta svih neophodnih materijalnih i nematerijalnih reursa, odgovori potrebama evropskog tržišta nekretnina i realizuje i značajnije investicione projekte od sadašnjih”, zaključio je Radović.

