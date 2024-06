Od sjutra pojačan inspekcijski nadzor u šest primorskih opština

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uprava za inspekcijske poslove (UIP) sprovodiće od sjutra pojačan inspekcijski nadzor na teritoriji šest primorskih opština.

“Kao i svake ljetnje turističke sezone, UIP će od sjutra sprovoditi pojačan inspekcijski nadzor na teritoriji šest primorskih opština, odnosno u Herceg Novom, Tivtu, Kotoru, Budvi, Baru i Ulcinju”, navodi se u saopštenju UIP-a.

U pojačanom nadzoru učestvovaće turistička, tržišna, zdravstveno-sanitarna i inspekcija rada.

“Kako je planom predviđeno, na terenu će biti preko 70 inspektora, koji će raditi kontinuirano punih 60 dana koliko će trajati pojačan nadzor u pomenutim opštinama”, dodaje se u saopštenju.

Iz UIP-a su naglasili da će, osim u primorskim opštinama, drugi dio inspektora biti aktivan i u turističkim centrima na sjeveru, odnosno u opštinama Žabljak i Kolašin, na Skadarskom jezeru, u rafting centrima i svim onim mjestima u kojima se očekuje veliki priliv turista tokom ljeta.

“Akcenat će biti na suzbijanju rada na crno, svake vrste sive ekonomije i nelojalne konkurencije. Kao i uvijek, posebna pažnja biće posvećena očuvanju zdravlja ljudi i turista tokom ljetnjih mjeseci”, rekli su iz UIP-a.

Inspekcije će vršiti zajedničke nadzore, kako bi se na ekonomičan način, i ne opterećujući subjekte nadzora, odjednom izvršio nadzor iz više oblasti poslovanja.

Predstavnici UIP-a su organizovali niz sastanaka sa predstavnicima lokalnih samouprava, Poreske uprave (PU), Uprave policije i drugim institucijama sa kojima će sarađivati u cilju što kvalitetnije realizacije ove turstičke sezone.

Iz UIP su podsjetili da se prijave mogu podnijeti putem pošte, mejla [email protected], kao i besplatnim pozivom na Call centar 080 555 555.

Takođe, od sjutra do kraja avgusta, na pisarnici će biti organizovana dežurstva svakog vikenda i tokom predstojećih praznika, a radno vrijeme je od sedam do 15 sati.

Iz UIP-a su pozvali sve građane da prijave nepravilnosti kako bi pravovremeno reagovali ukoliko je to nadležnost Uprave, ili iste proslijedili nadležnim organima na dalje postupanje.

Sve kontrolne liste koje pojašnjavaju šta je od dokumentacije potrebno da subjekat nadzora pripremi prije samog dolaska nadležne inspekcije objavljene su na sajtu UIP-a https://www.gov.me/uip/kontrolne-liste.

“Pozivamo sve privredne subjekte i sve činioce poslovnog ambijenta da se pridržavaju pozitivnih zakonskih propisa i na taj način dočekaju spremno pojačani nadzor tokom sezone, koja će, nadamo se, obilovati kako brojem turista, tako i uspješnim poslovanjem u svim privrednim granama”, zaključuje se u saopštenju.

