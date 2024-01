Objavili brošuru o seoskim domaćinstvima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo turizma, ekologije, održivog i razvoja sjevera izradilo je brošuru Seoska domaćinstva u Crnoj Gori.

U brošuri je sadržana cjelokupna ponuda registrovanih seoskih domaćinstava, koja će turistima poslužiti kao inspiracija, ali i izvor informacija prilikom obilaska ruralnih područja.

Brošura, koja obuhvata sva registrovana seoska domaćinstva, dopunjava se i ažurira svake godine.

Prema posljednjim podacima, u Crnoj Gori ima 270 registrovanih domaćinstava.

“Ministarstvo će nastaviti da stimuliše seoska domaćinstva koja se bave pružanjem ugostiteljskih usluga u ruralnim područjima i da širi njihovu ponudu i kvalitet”, rekli su iz tog resora.

Brošura je dostupna na linku https://www.gov.me/clanak/brosura-o-seoskim-domacinstvima-za-2023-godinu

