Nemaju za cilj da ugroze nezavisnost rada EKIP-a

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predlog zakona o elektronskim komunikacijama nema za cilj da ugrozi nezavisnost rada Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP), niti želju Vlade da se miješa u njen rad, saopštio je potpredsjednik Vlade, Nik Gjeloshaj.

On je podsjetio da su Predlog zakona o elektronskim komunikacijama predložili poslanici, a Skupština donijela u decembru prošle godine, uz pozitivno mišljenje Vlade.

“Agencija jeste i mora ostati samostalna u vršenju poslova koji su joj utvrđeni Zakonom”, naveo je Gjeloshaj.

On je kazao da u cilju objektivne informisanosti javnosti želi da ukaže na činjenicu da Agencija kao regulator ima značajan broj nadležnosti utvrđenim Zakonom, a naročito Savjet Agencije koji zastupa prava osnivača Agencije.

“Krajem decembra prošle godine istekao je mandat članova Savjeta, a kako prethodni saziv Skupštine nije pokrenuo zakonsku proceduru za izbor novih članova, nakon tog perioda članovi Savjeta nijesu mogli obavljati funkciju, niti im je funkcija mogla biti produžena i samim tim ugrožen je kontinuitet rada Agencije kao regulatora”, precizirao je Gjeloshaj.

On je naveo da se predloženom zakonskim rješenjem realizuje usklađivanje sa Zakonom o državnoj upravi, koji je donesen 2018. godine, a koji je pripreman u saradnji sa Evropskom komisijom i kojim je u članu 87 definisano da odredbe posebnih zakona kojima su osnovane: Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, Agencija za ljekove i medicinska sredstva, Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, Agencija za nadzor osiguranja, Agencija za zaštitu konkurencije, Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore, Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore i Fond rada uskladiće se sa ovim zakonom u roku od 12 mjeseci od stupanja na snagu ovog zakona.

“Trenutno je u izradi novi zakon o elektronskim komunikacijama koji je planiran, u skladu sa Programom rada Vlade, za utvrđivanje u trećem kvartalu i koji će u potpunosti biti usaglašen sa pravnom tekovinom EU i najboljom evropskom praksom, uključujući i pitanje izbora članova Savjeta”, dodao je Gjeloshaj.

Shodno tome, kako je zaključio, Vlada je dala pozitivno mišljenje na predloženi zakon samo i isključivo iz razloga obezbjeđivanja kontinuiteta rada Agencije kao i usaglašavanja sa trenutno važećim pravnim sistemom Crne Gore.

