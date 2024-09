Najavljena intenzivna saradnja FinSAC-a i CBCG na polju klimatskih rizika i bankarske supervizije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Centralna banka (CBCG) i Misija Financial Sector Advisory Center (FinSAC) će, prema riječima njihovih predstavnika, intenzivirati saradnju u cilju osiguranja daljeg snaženja finansijske stabilnosti.

Guvernerka CBCG, Irena Radović, održala je sastanak sa predstavnicima FinSAC-a, na čelu sa Ismaelom Ahmadom Fontanom.

FinSAC, koji djeluje u okviru Svjetske banke (SB), pruža tehničku podršku zemljama Evrope i centralne Azije, sa ciljem jačanja finansijske stabilnosti i otpornosti bankarskih sistema.

Na sastanku je razmotreno intenziviranje saradnje između CBCG i FinSAC-a u cilju osiguranja daljeg snaženja finansijske stabilnosti, kroz jačanje ključnih funkcija Centralne banke i nastavak unapređenja regulatornog okvira.

Zahvalivši se timu FinSAC-a na kontinuiranoj podršci, Radović je predstavila prioritetne aktivnosti CBCG, naglasivši značaj daljeg usklađivanja sa evropskim direktivama, standardima i najboljom praksom, posebno u oblastima supervizije i sanacije banaka.

„Poseban fokus moramo staviti na razvijanje alata za procjenu i upravljanje klimatskim i ESG rizicima kako bismo blagovremeno preduzeli mjere za ublažavanje sistemskog uticaja ovih rizika“, kazala je Radović.

Ona je dodala da bi podrška FinSAC-a u ovom segmentu bila veoma značajna za CBCG.

FinSAC je istakao spremnost da nastavi sa podrškom CBCG u pomenutim oblastima, uključujući simulaciju kriznih scenarija i pomoć u implementaciji novih zakonskih rješenja, što bi doprinijelo daljem jačanju otpornosti crnogorskog bankarskog sistema.

Saradnja između CBCG i FinSAC-a počela je 2013. godine angažmanom u procesu rješavanja nagomilanih nekvalitetnih kredita, da bi potom bila proširena na druga pitanja iz oblasti finansijske stabilnosti.

Dosadašnja saradnja ovih institucija doprinijela je, između ostalog, unapređenju okvira za upravljanje krizama, jačanju supervizorskih kapaciteta, te usklađivanju regulatornog okvira sa EU direktivama.

