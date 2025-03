Mirna sedmica na tržištu kapitala

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Suprotni smjerovi indeksa i skroman promet obilježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj je premijer Milojko Spajić saopštio da je Crna Gora poboljšala biznis ambijent smanjenjem opterećenja na rad i sive ekonomije u dijelu tržišta rada.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija na Montenegroberzi, MNSE10, oslabio je 0,4 odsto na 1.200,89 poena, dok je MONEX neznatno ojačao na 17.955,55 bodova.

Promet je iznosio 34,65 hiljada EUR i bio je 12 puta manji od prošlosedmičnog.

Spajić je na tradicionalnom događaju Otvoreno sa premijerom, koji je organizovala Američka privredna komora (AmCham) u Crnoj Gori, kazao da je jasno da je došlo do smanjenja sivog i crnog tržišta, ocjenjujući da je to veliki iskorak.

„Imamo poresku administraciju koja mnogo efikasnije radi i vrši povraćaj poreza na dodatu vrijednost (PDV), što je značajno za likvidnost preduzeća. Takođe, i komunikacija sa poreskom administracijom je mnogo bolja“, kazao je Spajić u razgovoru sa izvršnim direktorom AmCham-a, Markom Miročevićem.

AmCham izvještaj o poslovnom ambijentu za period 2023-2024 je pokazao da opšta ocjena poslovnog ambijenta iznosi 5,91. Taj parametar je blago viši u odnosu na prethodni izvještajni period.

Iz AmCham-a su poručili da je potreban konkretniji i vidljiviji napredak u pitanjima vladavine prava i pravne sigurnosti, efikasnosti javne administracije, suzbijanja sive ekonomije i digitalne transformacije ekonomije.

Spajić je, obrazlažući ocjenu iz izvještaja, podsjetio na napredak koji je Crna Gora postigla u prethodnih nekoliko godina u više oblasti, najavljujući „cunami infrastrukturnih projekta“ koji će se dešavati u periodu koji slijedi.

Ove sedmice je ojačala akcija Hotelske grupe (HG) Budvanska rivijera 11 odsto na osam EUR i Plantaža osam odsto na 20 centi.

Gubili su Montenegro Express Group 13,2 odsto na 17 centi, Port of Adria devet odsto na 30 centi, Crnogorski elektroprenosni sistem (CGES) 4,9 odsto na 1,17 EUR i Elektroprivreda (EPCG) neznatno na 5,5 EUR.

Nepromijenjenu cijenu akcije zadržali su Institut “Simo Milošević” 58 EUR, Jugopetrol 15, Vinopromet Herceg Novi 10,4, Hipotekarna banka 9,3, Crnogorski Telekom 2,44, IGM Račica Tivat dva i Tara Aerospace jedan EUR.

Sedmicu je obilježila vijest daje firma Eagle Hills Montenegro, iza koje stoji arapski kapital, dala najveće novčane ponude za više od deset kupališta na Velikoj plaži na javnoj licitaciji za zakup plaža.

Riječ je o kultnim plažama Saranda, Adritaica, Imeprial, Hill, Mojito, Habana, Safari, Tropikana, Koral, dio Pearle beach i Barbose.

Spajić je kazao da je tender za zakup plaža u Ulcinju otvoren i transparentran i Vlada ne vidi pravni osnov po kome bi mogao biti poništen. On je naveo da su spremni za dijalog koji bi uključio i potencijalne nove zakupce.

Udruženje zakupaca plaža u Ulcinju najavilo je da će organizovati proteste, ukoliko tender za zakup plaža ne bude poništen.

Skupština je ove sedmice usvojila Zakon o energetici kojim se, kako je saopšteno, uspostavlja savremen i usklađen pravni okvir za razvoj stabilnog, održivog i konkurentnog energetskog sistema.

Iz Ministarstva energetike su kazali da je riječ o jednom od ključnih zakonskih akata, koji će značajno unaprijediti sektor energetike, omogućiti dublju integraciju Crne Gore u jedinstveno evropsko tržište električne energije i doprinijeti ostvarivanju strateških ciljeva zelene tranzicije.

“Taj zakon ne predstavlja samo tehničku normu, već temeljnu stratešku odluku – viziju razvoja Crne Gore kao energetski efikasne, inovativne i ekonomski otporne države”, navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstav finansija su saopštili da Crna Gora može biti ponosna na dva uzastopna poboljšanja ocjene kreditnog rejtinga u dosadašnjem mandatu ove Vlade.

„Napredak po zvaničnim izvještajima dvije najuticajnije kreditne agencije pokazuje i dokazuje da nema mjesta netačnim zaključima u dijelu javnosti da je rejting države na dnu, već je izvučen sa dna, nakon višegodišnjeg stagniranja i/ili nazadovanja“, rekli su iz Ministarstva.

Iz tog resora su dodali da je potvrđeno i da Crna Gora, od zemalja u regionu Zapadnog Balkana, ostaje najnaprednija u procesu pristupanja Evropskoj uniji (EU).

