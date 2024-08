Mirna sedmica na tržištu kapitala

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Pad indeksa i skroman promet obilježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj je iz resornog Vladinog resora saopšteno da je pri kraju izrada odluke o ograničenju marži.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija na Montenegroberzi MNSE10 oslabio je 0,5 odsto na 987,96 poena, a indeks MONEX 0,4 odsto na 15.038,34 boda.

Promet je iznosio 470,09 hiljada EUR i bio je 20 puta veći od prošlosedmičnog.

Ministar ekonomskog razvoja, Nik Gjeloshaj, je ove sedmice saopštio da je izrada odluke o ograničenju marži pri kraju i da će obuhvatiti više artikala od prethodne odluke Limitirane cijene.

On je kazao da su prije desetak dana ograničene marže na pet osnovnih namirnica, podsjetivši da je tada najavljena izrada nove odluke o ograničavanju marži na više stotina artikala i to nakon istraživanja koje se sprovodi sa potrošačima.

„Izrada odluke je pri kraju i obuhvatiće više artikala od prethodne odluke Limitirane cijene i primjenjivaće se nakon sprovedenih zakonskih procedura, usvajanja na Vladi i objavljivanja u Službenom listu”, naveo je Gjeloshaj.

I premijer Milojko Spajić je u intervjuu agenciji Mina-business kazao da će Vlada učiniti sve da ograniči rast cijena i omogući da povećanje zarada kroz program Evropa sad 2 bude održivo, kako bi građani osjetili benefite.

“Vlada će učiniti sve da ograniči inflatorni rast i omogući da povećanje zarada kroz Evropu sad 2 bude održivo i da građani osjete povećanje, a ne da gledamo trku između cijena i rasta plata”, rekao je Spajić.

On je poručio da će politika Vlade biti da rast zarada uvijek mora biti veći od rasta inflacije.

Ove sedmice trgovalo sa akcijama samo nekoliko kompanija.

Akcija Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) pala je tri odsto na 1,29 EUR, a Elektroprivrede (EPCG) neznatno na 5,24 EUR.

Cijena akcije Crnogorskog Telekoma i Veleprodaje ostala je nepromijenjena na 2,15 EUR odnosno na 25 EUR.

Direktor Investiciono-razvojnog fonda (IRF), Nikola Tripković, izabran je ove sedmice za predsjednika Odbora direktora kompanije Plantaže.

Ukupan promet na Montenegroberzi u julu je iznosio 1,25 miliona EUR i bio je 24,05 odsto niži u odnosu na jun.

„U poređenju sa julom prošle godine, promet je niži 36,72 odsto. Prosječan dnevni promet u prošlom mjesecu iznosio je 56,64 hiljade EUR”, navodi se u Biltenu Montenegroberze.

Iz Poreske uprave (PU) su saopštili da su za sedam mjeseci ove godine naplatili 952 miliona EUR bruto prihoda, što je 172,6 miliona ili 22 odsto više u odnosu na isti prošlogodišnji period.

Iz PU su kazali da je plan naplate za period od januara do kraja jula premašen 114,5 miliona EUR ili 14 odsto.

Sedmicu je obilježila i vijest da je pozitivan rezultat na crnogorskom bankarskom tržištu na kraju drugog kvartala ove godine zabilježilo svih 11 poslovnih banaka, čiji je ukupan profit iznosio 87,23 miliona EUR.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS