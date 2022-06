Ministarstvo finansija platilo dospjele rate od 2,6 miliona dolara

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo finansija uplatilo je danas 2,6 miliona dolara po osnovu dvije dospjele rate za kredit iz Abu Dabi Fonda (ADF), kazala je državna sekretarka u tom Vladinom resoru, Mila Kasalica.

“U ime Vlade se otvorio poseban devizni račun kod komercijalne banke, koji bi imao jednokratnu namjenu, a s ciljem da se sredstva sa prelaznog računa banke prenesu na taj, a nakon toga transferišu ADF po osnovu izmirenja obaveza za dva dospjela anuiteta po Ugovoru o kreditu, zaključenim između ADF i Investiciono razvojnog fonda (IRF)”, rekla je Kasalica Vijestima.

Kako je navela, nakon transfera sredstava na račun ADF, račun se treba ugasiti.

“Ministarstvo finansija u ime Vlade je sprovelo navedene aktivnosti, slijedeći činjenicu da su se sredstva nalazila na računu ranijeg Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, koji je banka u međuvremenu ukinula u novembru prošle godine”, kazala je Kasalica.

Ona je objasnila da je stoga bilo potrebno da se sredstva sa prelaznog računa banke preko namjenski otvorenog računa prenesu međunarodnom povjeriocu.

Prema riječima Kasalice, ovim transparentnim postupanjem se izbjegao rizik da se cjelokupan dug, u iznosu od oko 24 miliona dolara, proglasi dospjelim i padne na teret budžeta države.

“Na ovaj način su se stekli uslovi da se pokrenu aktivnosti u realizaciji dopunskog zaključka Vlade o tome da u saradnji resornih ministarstava i IRF-a, treba da se pripreme predlozi na osnovu kojih bi se pravovremeno plaćanje povjeriocu uvelo u ugovorne odnose, a što će dodatno potvrditi reputaciju Crne Gore kod međunarodnih povjerilaca”, kazala je Kasalica.

