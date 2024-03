Inflacija sve više narušava životni standard

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Od početka rada 44. Vlade poskupili su struja, gorivo i osnovne životne namirnice, dok inflacija, čak i statistički, iz dana u dan sve više narušava životni standard i kupovnu moć građana, saopštio je zamjenik predsjednika Socijaldemokratske partije (SDP) Petar Odžić.

“Da godina nije krenula planiranom dinamikom po ekonomiju države, govore u prilog i statistički podaci za januar. Naime, ukupna spoljnotrgovinska robna razmjena je gotovo 14 odsto manja u odnosu na isti period prošle godine i iznosi 260,8 miliona EUR“, naveo je Odžić u saopštenju.

Prema njegovim riječima, gori podatak od toga glasi da je u januaru ove godine izvoz upola manji u odnosu na uporedni period prošle godine, dok se uvoz povećao.

„Statistički podaci govore da je pokrivenost uvoza izvozom na oko 20 odsto, dok je u istom periodu prošle godine iznosila 40,9 odsto. Napominjemo da je prošla godina po ovom parametru bila jedna od lošijih, gdje smo na kraju godine imali oko 17 odsto pokrivenosti uvoza izvozom, što bi značilo da smo ove godine na dobrom putu da oborimo taj neslavni rekord“, rekao je Odžić.

Koliko je stanje loše, prema njegovim riječima, najbolje pokazuje podatak o izvozu struje, kao najzačajnije izvozne robe u proteklih par godina.

„U januaru ove godine je izvezeno svega 9,33 miliona EUR, a u prošlogodišnjem januaru čak 63,71 miliona EUR. Ovi podaci pokazuju da se nastavilo sa urušavanje najvitalnijeg sektora u Crnoj Gori i da će svo neznanje, partijsko zapošljavanje i sumnjivi ugovori, polako dolaziti na naplatu“, upozorio je Odžić.

On je napomenuo da država u ovoj godini planira i ogromna zaduženja od oko 700 miliona EUR.

„Napominjemo i to da je krajem prošle godine realizovano zaduženje od oko 150 miliona, a gro zaduženja je realizovano kod komercijalnih banaka po ekstremno lošim uslovima. Moramo se zapitati da li povećanjem plata i penzija, radi dobijanja izbora i kupovine socijalnog mira, zaista raste i standard građana, ili upravo suprotno. Država se zadužuje na račun budućih generacija, a građani i sa većim platama u prodavnicama mogu da kupe sve manje i manje“, zaključio je Odžić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS