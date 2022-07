Indeksi u drugom kvartalu oštro pali

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Cijene dionica na svjetskim berzama ove sedmice su oslabile, zbog straha ulagača da će povećanje kamata centralnih banaka zbog visoke inflacije izazvati recesiju, pa je S&P 500 indeks zabilježio najveći pad u prvom polugodištu u više od 50 godina.

Na Wall Streetu je Dow Jones pao 1,3 odsto na 31.097 bodova, dok je S&P 500 skliznuo 2,2 odsto na 3.825 poena, a Nasdaq indeks 4,1 odsto na 11.127 bodova.

Na najvećoj svjetskoj berzi sva tri najvažnija indeksa zabilježila su pad u cijelom drugom tromjesečju, a dva kvartala uzastopnog pada S&P 500 i Dow indeksa ne pamte se od 2015. godine, prenosi Hina.

U cijelom prvom polugodištu Dow Jones potonuo je više od 15 odsto, S&P 500 više od 20 odsto, a Nasdaq indeks gotovo 30 odsto.

To je za S&P 500 indeks najlošije prvo polugodište od 1970. godine, za Dow Jones od 1962, a za Nasdaq najgore od kada postoji.

U prvim danima ove godine indeksi su dostizali rekordne vrijednosti, kao i prošle godine, zahvaljujući oporavku ekonomije od koronakrize, no ubrzo se smjer tržišta preokrenuo zbog širenja omikron varijante covida-19.

Potom je uslijedila ruska invazija na Ukrajinu, što je poremetilo tržište energentima, sirovinama i hranom, te tako dodatno podstaklo rast ionako već visoke inflacije.

Kako je inflacija u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) dostigla najviše vrijednosti u 40 godina, američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed), je odgovorila agresivnim povećanjem kamatnih stopa, a to su učinile ili najavile i mnoge druge vrhovne monetarne institucije u svijetu.

Zbog toga će se usporiti rast svjetske ekonomije, a moguća je i recesija.

U prvom tromjesečju, američka privreda je pala na kvartalnom nivou, a ni makroekonomski podaci u drugom tromjesečju nijesu sjajni.

„Od početka godine raste inflacija, dok se rast ekonomije usporava. Fed zaoštrava finansijske uslove kako bi suzbio inflaciju i paniku na tržištima. No, mislim da je “mekano” prizemljenje ekonomije malo vjerovatno. Čini mi se da smo zapravo već uronili u recesiju, a jedino je pitanje koliko će biti duboka”, rekao je direktor u firmi Simplify, Paul Kim.

Gotovo svi posljednji podaci ukazuju na slabljenje potrošnje i kontinuirano visoku inflaciju.

„Podaci počinju pokazivati da se potrošnja usporava, čini se da inflacija počinje uticati na prosječnog potrošača. A to može uticati na zarade kompanija, glavne pokretače tržišta”, smatra potpredsjednik u firmi Wealthspire Advisors, Oliver Pursche.

I na evropskim berzama cijene dionica su pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,6 odsto na 7.168 bodova, dok je frankfurtski DAX skliznuo 2,4 odsto na 12.813 poena, a pariski CAC 2,3 odsto na 5.931 bod.

Na berzi u Tokiju, Nikkei indeks je pao 2,1 odsto na 25.935 bodova.

