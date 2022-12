Indeksi pali nakon poruka i procjena Fed-a

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u srijedu cijene dionica pale, nakon što je američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed), povećala kamatne stope 0,5 procentnih poena i poručila da će cijena zaduživanja biti povišena duže nego što se očekivalo.

Dow Jones je oslabio 0,42 odsto na 33.966 bodova, dok je S&P 500 skliznuo 0,61 odsto na 3.995 poena, a Nasdaq indeks 0,76 odsto na 11.170 bodova, prenosi Hina.

Nakon četiri uzastopna povećanja kamata za 0,75 procentnih poena, Fed je na sjednici u srijedu podigao kamate za dodatnih 0,5 procentnih poena, u rasponu od 4,25 do 4,5 odsto, što je njihova najviša vrijednost u posljednjih 15 godina.

Ulagači su očekivali takav potez, no obeshrabrile su ih procjene da će kamate biti povećane na više vrijednosti nego što se očekivalo i da će se na njima zadržati duže nego što se očekivalo.

Čelnici centralne banke, naime, procjenjuju da će konačna kamatna stopa, na kojoj će se zaustaviti ciklus povećanja kamata, dostići 5,1 odsto, dok su u septembru očekivali 4,6 odsto.

To znači da će Fed i u narednoj godini povećavati kamate, ukupno za 0,75 procentnih poena, u rasponu od pet do 5,25 odsto.

Na tom bi nivou Fed zaustavio ciklus povećanja troškova zaduživanja i pričekao dok se ne vidi kako je takva monetarna politika uticala na inflaciju.

Prethodnih dana su cijene dionica rasle, jer su se ulagači nadali da će ciklus povećanja kamata završiti na nižim vrijednostima, ispod pet odsto.

Nadali su se, takođe, da bi već krajem naredne godine Fed mogao početi da smanjuje kamate.

No, čini se da od toga neće biti ništa, jer su čelnici Fed-a poručili da smanjenje kamatnih stopa očekuju tek 2024. godine, za jedan procentni poen. A takvim tempom smanjile bi se i kamate u 2025.

Na konferenciji za medije predsjednik Fed-a, Jerome Powell, poručio je da je nužno nastaviti borbu protiv inflacije, kako se očekivanja o povećanim cijenama ne bi ukorijenila.

„Podaci o inflaciji u oktobru i novembru su dobrodošle naznake usporavanja tempa rasta cijena. No, biće potrebno znatno više dokaza da je inflacija u trajnoj silaznoj putanji”, kazao je Powell.

Tako Fed procjenjuje da će prosječna inflacija u narednoj godini biti smanjena s ovogodišnjih 5,6 na 3,1 odsto. No, to je i dalje više od 2,8 odsto, koliko se procjenjivalo u septembru, i znatno iznad Fed-ove planirane granice od dva odsto.

Zbog svega toga smanjiće se i rast najveće svjetske ekonomije.

Fed procjenjuje da će bruto domaći proizvod (BDP) naredne godine porasti 0,5 odsto, kao i ove godine.

U septembarskim projekcijama očekivalo se da će ove godine privreda ojačati 0,2 odsto, a naredne 1,2 odsto.

Čelnici nekoliko velikih američkih banaka poručili su ovih dana da bi ekonomija naredne godine mogla uroniti u recesiju.

No, Powell i dalje smatra da je moguće “mekano prizemljenje” ekonomije.

„Mislim da niko ne može znati hoćemo li imati recesiju ili ne. A ako će je biti, hoće li biti duboka ili ne. To se jednostavno ne može znati”, poručio je Powell.

Agresivno povećanje kamata Fed-a, ali i drugih centralnih banaka u svijetu, kako bi se suzbila inflacija na tržištima, je izazvalo strahovanja od recesije i povlačenje ulagača iz rizičnijih investicija, kao što su dionice.

Zbog toga je Wall Street na putu velikih gubitaka u ovoj godini. S&P 500 indeks trenutno je u minusu oko 15 odsto u odnosu na početak godine i na putu je prvog godišnjeg pada od 2018. godine, i to po najvećoj stopi od finansijske krize 2008. godine.

I na evropskim berzama cijene dionica su pale. Londonski FTSE indeks oslabio je neznatno na 7.495 bodova, dok je frankfurtski DAX skliznuo 0,26 odsto na 14.460 poena, a pariskii CAC 0,21 odsto na 6.730 bodova.

