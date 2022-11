Đurović: Sajam u Novom Sadu osnažiće veze dvije države

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Međunarodni sajam turizma u Novom Sadu dodatno će osnažiti veze Crne Gore i Srbije u svim segmentima ekonomije i turizma, kazao je ministar ekonomskog razvoja i turizma, Goran Đurović.

Iz Nacionalne turističke organizacije (NTO) saopštili su da je Crna Gora ove godine država partner Međunarodnom sajmu turizma u Novom Sadu, koji se održava naredna tri dana.

U okviru sajma, kako su kazali, NTO zajedno sa ostalim subjektima iz djelokruga turizma predstavlja cjelokupnu turističku ponudu Crne Gore.

Iz NTO su rekli da tokom sajma posjetioci imaju priliku da se bliže upoznaju sa unaprijeđenom turističkom ponudom Crne Gore, bogatim novogodišnjim programom, ponudom Skijališta i svim povoljnostima i aranžmanima za goste iz Srbije.

„Tokom svečanog otvaranja sajma Đurović je poručio da će se tom manifestacijom dodatno osnažiti veze Crne Gore i Srbije u svim segmentima ekonomije i turizma“, navodi se u saopštenju.

On je kazao da očekuje da će razraditi modele zajedničkog nastupa na udaljenim tržištima.

„Zato moramo, prije svega, diverzifikovati naše ponude, a onda ih integrisati u zajedničku ponudu“, rekao je Đurović.

On je naveo da žele da Crna Gora ne bude doživljena samo kao destinacija mora i sunca.

„Želimo da osjetite naše planine, ruralni turizam, kongresni, avanturistički turizam i uživate u brojnim manifestacijama tokom čitave godine. Želimo da pokažemo da Crna Gora ima mnogo toga da ponudi, i to 365 dana u godini“, kazao je Đurović.

Predstavnik TO Budva, Nikola Kralj, rekao je da je zadovoljan što će TO Budva predstaviti turističku ponudu na sajmu zbog posebne veze te opštine i Novog Sada, kao i činjenice da iz Novog Sada dolazi veliki broj turista tokom cijele godine.

“Ono što veže Budvu i Novi Sad je kandidatura našeg grada za Evropsku prijestonicu kulture, jer upravo je Novi Sad tokom ove godine nosilac te značajne titule”, kazao je Kralj.

On je dodao da im je lokalna samouprava Novog Sada nesebično pomogla da prikupe sve što je potrebno kako bi podnijeli kandidaturu i bili ozbiljan kanidat u toj borbi za prestižnu titulu.

“Svi se zajedno nadamo da će Budva 2028. godine biti Evropska prijestonica kulture”, poručio je Kralj.

Direktorica TO Žabljak, Vanja Krgović Šarović, istakla je da je za Žabljak veoma važno tržište Srbije, posebno kada je u pitanju zimska turistička sezona.

„Naši glavni gosti na Žabljaku su gosti iz regiona“, kazala je Krgović Šarović.

Ona je dodala da prednjače gosti iz Srbije i Vojvodine, odnosno Novog Sada.

„Vjerovatno, ta razlika klimatska i geografska utiče na to da jako vole Durmitor, posebno ljeti, a i zimi“, kazala je Krgović Šarović.

Direktor TO Bar Ivan Kovač smatra da je Srbija izuzetno bitno tržište za Bar.

On je kazao da će se predstaviti ne samo kao kupališna destinacija, nego i kao destinacija koja je pogodna za aktivni turizam.

„Ovdje smo donijeli naše nove brošure aktivnog turizma, imamo novi spot, planinarske mape. Tako da ćemo predstaviti sve ono najbolje što imamo, a to su naše pješačke staze, kanjoni, Skadarsko jezero“, rekao je Kovač.

Herceg Novi i ove godine nudi bogatu zimsku ponudu i novogodišnji program, a prema riječima predstavnice TO Herceg Novi Natalije Terzić, svi oni koji budu gosti Herceg Novog i Novljani, u Novu godinu će zakoračiti uz note lokalnih bendova, sjajnih izvođača, poznatih po dobrom zvuku.

Iz NTO su naveli da su brojni posjetioci crnogorskog štanda oduševljeni raznolikom ponudom, da su degustirali lokalne domaće proizvode i na licu mjesta imali priliku da se upoznaju sa atraktivnim aranžmanima.

Predsjednik udruženja Crnogoraca, Božidar Marković, koji je posjetio crnogorski štand, kazao je da građani Vojvodine doživljavaju Crnu Goru kao dragulj, koji je možda jedinstven na prostoru čitavog svijeta.

„Zato je nama čast i zadovoljstvo da posjetimo vašu zemlju i uvijek joj se rado vraćamo zimi i ljeti. Mislim da će mnogo građana Vojvodine posjetiti Crnu Goru u toku zimske sezone“, rekao je Marković.

Predstavnica NTO, Milena Vujović, kazala je da prezentuju atraktivnu zimsku turističku ponudu na Međunarodnom sajmu turizma u Novom Sadu, sa posebnim fokusom na ponudu Skijališta Crne Gore, povoljnim aranžmanima koje je pripremila privreda i atraktivnim dočecima Nove godine.

„Imajući u vidu da su gosti iz Srbije za prvih devet mjeseci tekuće godine ostvarili 2,9 miliona noćenja, vjerujemo da će nas posjetiti u velikom broju i tokom zimskih mjeseci“, rekla je Vujović.

NTO, Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma i TO Budva su izlagači na sajmu, dok su TO Kotora, Herceg Novog, Bara, Ulcinja, Kolašina, Mojkovca, Žabljaka, Skijališta Crne Gore, strateški partneri NTO – nacionalna avio kompanija Air Montenegro, agencija Gold Travel i Budvanska rivijera su izlagači na sajmu, kao i drugi privrednici.

