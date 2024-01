Donijeti kriterijume o subvencionisanju računa za potrošenu električnu energiju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Elektroprivreda (EPCG) i Vlada trebalo bi da donesu jasne kriterijume, zasnovane na činjenicama, o subvencionisanju računa za potrošenu električnu energiju u zimskom periodu, saopštio je član Glavnog odbora i kandidat za potpredsjednika Demokratske partije socijalista (DPS), Elvir Zvrko.

„To će obezbijediti da građani nekih opština, kao na primjer Bijelog Polja, ne budu stavljeni u diskriminatorni položaj“, naveo je Zvrko u saopštenju.

On je ocijenio da je odluka EPCG da se subvencionišu računi za struju građanima Pljevalja opravdana, u cilju smanjenja zagađenja vazduha, ali da je potrebno istu preispitati i korigovati.

„Evidentno je da su i građani u drugim gradovima Crne Gore ugroženi zbog lošeg kvaliteta vazduha i ne treba ih stavljati u podređeni položaj“, smatra Zvrko.

On je poručio da zagađenje vazduha predstavlja veliki zdravstveni problem, jer se procjenjuje da izaziva preko četiri miliona prijevremenih smrti širom svijeta.

„Procjenjuje se da u Crnoj Gori godišnje umire preko hiljadu ljudi zbog zagađenog vazduha, najviše zbog izloženosti česticama PM 2,5, zatim NO2 i prizemnom ozonu“, rekao je Zvrko.

Najlošiji kvalitet vazduha u Crnoj Gori je u Pljevljima, Bijelom Polju, Podgorici i Nikšiću.

„Crna Gora je identifikovala kvalitet vazduha kao prioritet za dobrobit svog stanovništva i prirode 2015. godine. S obzirom na to da se teško odričemo upotrebe fosilnih goriva, problem zagađenja vazduha nije jednostavno riješiti“, zaključio je Zvrko.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS