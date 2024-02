Danas predstavljanje rezultata 100 dana rada Vlade

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Premijer Milojko Spajić predstaviće danas rezultate 44. Vlade za prvih 100 dana.

Konferenciji za novinare, na kojoj će biti predstavljeni rezultati, prisustvovaće i ostali članovi Vlade, koji će odgovarati na pitanja predstavnika medija.

Konferencija će se održati u Muzičkom centru Crne Gore, sa početkom u 11 sati.

