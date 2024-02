Danas počinje isplata penzija

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Isplata januarskih penzija počeće danas, saopšteno je iz Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja (PIO).

Iz Fonda PIO su naveli da je, u skladu sa izmjenama i dopunama Zakona o PIO, izvršen i obračun najniže penzije u iznosu od 450 EUR za 43,87 hiljada korisnika.

„Pored navedenog, za korisnike prava na starosnu, invalidsku i porodičnu penziju, izvršen je obračun razlike penzije u visini između najnižeg iznosa penzije na dan 1. septembar prošle godine i najnižeg iznosa penzije utvrđen članom 29 stav 3 Zakona o PIO (razlika za iznos penzije od 302,51 do 450 EUR). Na ovaj način, izvršen je obračun razlike za 28,24 hiljade korisnika“, objasnili su iz Fonda PIO.

Shodno odluci Upravnog odbora, za sve korisnike prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja izvršeno je redovno uskladivanje od 2,08 odsto, osim za korisnike najniže penzije na koje se ova odredba ne odnosi i koje se neće usklađivati naredne dvije godine.

U skladu sa navedenim, izvršeno je usklađivanje penzija u iznosu od 2,08 odsto za 37,16 hiljada korisnika.

Prosječna penzija izračunata na osnovu iznosa penzije za januar (bez obračunate razlike) iznosi 487,98 EUR i u odnosu na prosječnu penziju za decembar prošle godine veća je 14,87 odsto.

„Napominjemo da prosječna isplaćena penzija sa obračunatim razlikama za januar iznosi 509,3 EUR i u odnosu na prosječnu penziju za decembar veća je oko 20 odsto“, rekli su iz Fonda PIO.

Ukupna sredstva potrebna za isplatu prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja za januar iznose 60,6 miliona EUR, što je oko deset miliona više u odnosu na prethodnu isplatu.

