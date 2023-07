Podgorica – (MINA-BUSINESS) – Crna Gora će otvoriti ambasadu u Rijadu, saopšteno je na sastanku crnogorskog predsjednika Jakova Milatovića i ministra turizma Saudijske Arabije Ahmedom Al Khateebom.

Iz Službe za informisanje predsjednika kazali su da je tema razgovora bilo dalje jačanje bilateralnih odnosa između Saudijske Arabije i Crne Gore.

“Dvije strane potvrdile su svoju posvećenost unapređenju saradnje na svim poljima, posebno u oblastima turizma, obrazovanja i infrastrukture”, kaže se u saopštenju.

Milatović je, kako se navodi, zatražio podršku za otvaranje ambasade Crne Gore u Rijadu, za šta je dobio pozitivan odgovor Al Khateeba.

„Otvaranje ambasade Crne Gore u Rijadu i intenzivna ekonomska saradnja i privlačenje stranih investitora iz Saudijske Arabije ojačaće dodatno naše odnose i otvoriti novu perspektivu razvoja, na obostrano zadovoljstvo zemalja“, kazao je Milatović.

On je dobio poziv da učestvuje na prestižnoj konferenciji „Future Investment Initiative“ koja se održava krajem oktobra u Rijadu.

Al Khateeb je, kako se navodi, naglasio posvećenost Saudijske Arabije podršci razvojnim projektima koji idu u korist trenutnom i budućem rastu Crne Gore.

On je istakao podsticajnu podršku Saudijske Arabije od tri miliona USD za razvoj obrazovnog sektora u Crnoj Gori.

Iz Milatovićevog kabineta rekli su da su sagovornici pozdravili današnje potpisivanje Memoranduma o razumijevanju u oblasti turizma između dvije države.

Kako se navodi, razgovarali su i o kandidaturi Saudijske Arabije za održavanje Svjetske izložbe EXPO u Rijadu 2030. godine.

Milatović je, kako se dodaje, pozdravio kandidaturu Saudijske Arabije za EXPO 2030. i kazao da će Crna Gora s pažnjom razmotriti podršku toj državi.

