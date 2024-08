Cijene nafte stabilne

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte nijesu se u petak mijenjale i na putu su sedmičnog rasta, jer su prekidi proizvodnje u Libiji i irački planovi za obuzdavanje proizvodnje povećali zabrinutost za snabdijevanje.

Cijena barela je na londonskom tržištu ostala nepromijenjena u odnosu na prethodno zatvaranje, na 79,78 USD. Barelom se na američkom tržištu trgovalo takođe po nepromijenenoj cijeni, od 75,95 USD.

U četvrtak su cijene na oba tržišta porasle više od jednog USD i za sada su od početka sedmice u plusu 1,1 odsto, odnosno 1,6 odsto, prenosi Hina.

“Cijenama nafte na ruku idu najnoviji američki ekonomski podaci koji sugerišu blago prizemljenje privrede bez recesije, smanjujući strahove za potražnju”, rekao je Giovanni Staunovo iz UBS-a.

S druge bi strane, kako je naveo, pad izvoza iz Libije i izgledi niže iračke proizvodnje u septembru trebalo bi da zadrže tržište nafte nedovoljno snabdjevenim.

Libijska proizvodnja nafte u četvrtak je bila i više nego prepolovljena, odnosno smanjena za oko 700 hiljada barela dnevno, a izvoz je zaustavljen u nekoliko luka zbog sukoba tamošnjih političkih frakcija. Konsultantska firma Rapidan Energy Group procjenjuje da bi gubici proizvodnje mogli dostići između 900 hiljada i jedan milion barela dnevno i da bi mogli potrajati nekoliko sedmica.

U međuvremenu se očekuje se da će se i iračke zalihe smanjiti nakon što je proizvodnja zemlje premašila kvotu utvrđenu unutar Organizacije zemalja izvoznica nafte i saveznika (OPEC+), rekao je u četvrtak izvor direktno upoznat s tim pitanjem.

Irak u sljedećem mjesecu planira da smanji svoju proizvodnju nafte na nivou između 3,85 miliona i 3,9 miliona barela dnevno.

OPEC je u odvojenom izvještaju saopštio da je u četvrtak cijena barela korpe nafte njegovih članica bila niža 15 centi na 78,1 USD.

