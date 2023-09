Cijene nafte porasle drugu sedmicu zaredom

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte su na svjetskim tržištima porasle drugu sedmicu zaredom, na najviše vrijednosti u ovoj godini, jer su najveći svjetski proizvođači odlučili da zadrže smanjenu proizvodnju “crnog zlata”.

Na londonskom tržištu cijena barela je porasla 2,4 odsto na 90,65 USD, najvišu vrijednost od novembra prošle godine. U Njujorku je barel poskupio 2,9 odsto na 87,5 USD, najvišu vrijednost od septembra prošle godine, prenosi Hina.

Rast cijena drugu sedmicu zaredom posljedica je odluka Saudijske Arabije i Rusije o smanjenju proizvodnje.

Saudijska Arabija objavila je da će smanjivati proizvodnju za milion barela dnevno do kraja godine, iznenadivši trgovce koji su očekivali da će produžiti odluku o smanjenoj ponudi samo do kraja oktobra.

Rusija je odlučila da smanji izvoz do kraja godine za 300 hiljada barela dnevno.

Smanjenjem proizvodnje, te zemlje nastoje da zadrže povišene cijene nafte, s obzirom na to da potražnja slabi zbog usporavanja rasta najvećih svjetskih ekonomija.

Trgovci su se nadali jačanju potražnje iz Kine, nakon što su početkom godine ukinute restriktivne kovid mjere. No, oporavak druge po veličini svjetske privrede od koronakrize, znatno je sporiji nego što se očekivalo.

Usporava se i rast zapadnih ekonomija, jer centralne banke već godinu i po povećavaju kamatne stope kako bi suzbile inflaciju.

Jasno je, smatraju analitičari, da se zbog toga očekuje dalje slabljenje potražnje za naftom. Stoga su odluke o smanjenju proizvodnje najvećih svjetskih proizvođača kako bi podržali cijene razumljive.

Nakon rasta dvije sedmice zaredom, cijene nafte su veće nego što su bile na početku godine. Na londonskom tržištu, u odnosu na početak godine, cijena barela u plusu je više od pet odsto, a na američkom gotovo devet odsto.

