Cijene nafte pale više od dolara

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte pale su u petak, jer su strahovi od recesije zasjenili izglede potražnje, ali su ipak ostale na putanji sedmičnog rasta.

Cijena barela na londonskom tržištu pala je 1,33 USD na 98,27 USD u odnosu na prethodni dan trgovanja. Na američkom tržištu barelom se trgovalo po 1,51 USD nižoj cijeni od 92,83 USD, prenosi SEEbiz.

Cijene na londonskom tržištu ove sedmice su rasle gotovo četiri odsto, nakon prošlotjednog 14-odstotnog pada, što je najveći sedmični pad od aprila 2020. godine, zbog straha da će rastuća inflacija i povećanje kamata pogoditi ekonomski rast i potražnju za gorivom.

OPEC je u četvrtak smanjio svoju prognozu rasta svjetske potražnje za naftom u ovoj godini za 260 hiljada barela dnevno (bpd). Sada očekuje rast potražnje za 3,1 milion bpd ove godine.

S druge strane, IEA je povisila prognozu rasta potražnje na 2,1 milion bpd navodeći kao razlog prelazak s gasa na naftu pri proizvodnji električne energije.

IEA je takođe povećala prognoze snabdijevanja ruskom naftom za 500 hiljada bpd za drugu polovinu ove godine, ali je dodala da će OPEC imati problema pri povećavanju proizvodnje.

OPEC nije objavio odvojeni izvještaj o cijeni barela korpe nafte njegovih članica. Ipak, u srijedu je koštao 101,29 USD, što znači da je porastao 37 centi u odnosu na prethodni dan trgovanja.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS