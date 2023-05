Privreda i politički donosioci odluka treba više da komuniciraju

Herceg Novi, (MINA-BUSINESS) – Region Zapadnog Balkana nije iskoristio sve svoje šanse za ekonomski i privredni razvoj, zbog čega je ključ u regionalnoj saradnji i udruživanju, ocijenjeno je na regionalnoj konferenciji Žene od uticaja: Na sceni.

Na panelu Regionalna poslovna scena: Kuda plovi ovaj brod u okviru konferencije koja je održana u Herceg Novom ocijenjeno je da su naše zemlje male i nijesu dovoljno jake da se bore sa konkurencijom na globalnom tržištu.

“Takođe, moramo stvoriti poslovni ambijent kojim ćemo zadržati postojeće i privući nove investitore, ali i one ljude koji će svojim ulaskom na tržište našim državama donijeti dodatnu vrijednost”, navodi se u saopštenju.

Predsjednica Privredne komore (PKCG), Nina Drakić, kazala je da, iako su zemlje Zapadnog Balkana usmjerene jedne na druge, nijesu iskoristile sve šanse za privredni razvoj.

“Podaci nam pokazuju da na prostoru Zapadnog Balkana imamo još puno potencijala za međusobnu saradnju, što je svakako preduslov za ekonomski razvoj. Zemlje regiona nijesu dovoljno jake da se bore sa konkurencijom na globalnom tržištu, tako da se kroz saradnju i udruživanje taj potencijal može mnogo bolje iskoristiti”, navela je Drakić.

Prema njenim riječima, Crna Gora je možda jedna od zemalja Zapadnog Balkana koja je najviše zavisna od regiona u smislu spoljnotrgovinske razmjene, koja iznosi oko 30 odsto. U drugim zemljama taj procenat je nešto manji.

Ona je kazala da se u Crnoj Gori, ali i ostalim zemljama regiona, i dalje više primat daje politici, nego struci i privrednicima.

“Moramo svi mi raditi na tome da se gradi bolja pozicija za privredu i ne smijemo praviti protivnike između privrede i politike. Donosioci odluka moraju da shvate da su upravo privrednici ti koji donose neku dodatnu vrijednost, a da je država tu da bi uspostavila pravila igre, koja će privrednicima omogućiti da rade svoj posao. Moraju shvatiti da su tu kako bi bili servis građanima i privredi, a ne neko ko je bogom dan da bude na tim pozicijama. To su stvari na kojima moramo dugoročno raditi i ne mogu se promijeniti preko noći”, kazala je Drakić.

Na važnost uspostavljanja sigurnog političkog ambijenta ukazala je i izvršna direktorica Philip Morris Montenegro i predsjednica Upravnog odbora Američke privredne komore (AmCham) u Crnoj Gori, Svetlana Vuksanović.

“Mi smo nedavno predstavili izvještaj za 2021. i prošlu godinu koji je pokazao da se poslovni ambijent u Crnoj Gori pogoršao u ovom periodu. To je ocijenilo 90 odsto članstva Američke privredne komore, a kao glavni razlog vide političku situaciju. Dakle, politička nestabilnost, iz koje dalje proizilazi ekonomska nesigurnost”, rekla je Vuksanović.

Ona je navela da su izvještaj predstavili i Vladi i nadaju se da će usvojiti i uvažiti njihove poruke i preporuke.

Na pitanje kako možemo popraviti situaciju i koliko zavisi od nas, a koliko od donosioca odluka, Vuksanović je odgovorila da biznis ne može da čeka.

“Jako je važno da mi kao predstavnici privrede i politički donosioci odluka međusobno više komuniciramo, treba da radimo kao partneri, a ne suprotstavljene strane”, dodala je Vuksanović.

Izvršni direktor ICT Cortexa, Tarik Zaimović, smatra da je digitalna pismenost osnov svega, ukoliko želimo kvalitet života kakav bi trebalo da imamo.

Prema njegovim riječima, obrazovni sistem od početka do kraja treba da se bavi razvojem tog funkcionalnog zanja.

“Mi u zemlji imamo puno potencijala i talenata koje svojim obrazovnim sistemom ubijamo i od njih pravimo prosjek. Malo ko će to izgovoriti naglas, ali postali smo zemlja mediokriteta. Dakle, potrebni su nam ljudi sposobni da rješavaju probleme, fale nam pravi lideri koja moramo najprije da nađemo, a onda i da ih školujemo”, rekao je Zaimović.

Drakić je, kada je riječ o osnaživanju žena u Crnoj Gori, kazala da je prošle godine usvojena druga Strategija o razvoju ženskog preduzetništva u čijoj izradi je učestvovala i PKCG. Upravo je ovaj dokument ono što predstavlja osnov za dalji razvoj.

“Rezultati istraživanja koje je uradila inicijativa Top Business Montenegro pokazali su da je povećan broj kompanija u kojima su žene vlasnice ili u kojima one upravljaju biznisom. Tako je 2015. godine taj procenat iznosio devet ili deset odsto, a sada je na nivou od 23 do 24 odsto. Analize su pokazale i da su rezultati kompanija u kojima su vlasnice žene i koje vode žene mnogo bolje u smislu da gro tih kompanija ostvaruje dobit i pozitivne finansijske rezultate, manje su zadužene”, kazala je Drakić.

Druga po redu regionalna poslovna konferencija Žene od uticaja: Na sceni održana je od 26. do 28. aprila u Herceg Novom. Organizatorke su Sanja Milosavljević iz Press rooma i Jelena Vuletić iz Balance2Business, a kako su poručile, poseban akcenat stavljen je na podsticanje profesionalnog razvoja, preduzetništva i inovacija.

Vuletić je kazala da je njihova misija podizanje svijesti o međusobnom povezivanju, pružanju podrške i učenju o usklađivanju sa vremenom.

“Samo na taj način možemo dobiti priliku za otvaranje najvažnijih vrata za nove napretke i razvoj u životu”, navela je Vuletić.

Milosavljević, koja je idejni tvorac projekta, poručila je da projekat Žene od uticaja ima za cilj da podstakne profesionalni razvoj, preduzetništvo i inovacije.

“Cijeli projekat u srži ima ženu, baš onakvu kakva ona jeste. Kada me pitaju ko su to žene od uticaja, uvijek odgovaram da ste to vi. Vi ste one koje stvaraju i one koje imaju mogućnost da prave uticaj”, zaključia je Milosavljević.

