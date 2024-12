Privode kraju remont broda Budva

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Privode se kraju radovi na remontu broda Budva koji je 9. decembra uplovio u brodogradilište Sefine u Turskoj na redovni petogodišnji remont, saopštio je ministar pomorstva, Filip Radulović.

On je na društvenoj mreži X napisao da će, nakon završetka remonta, brodu biti omogućeno da nastavi da plovi i uplovljava u svim svjetskim lukama.

“Radovi teku po planu, a završetak očekujemo do 5. januara naredne godine, nakon čega se naš brod vraća na more i biće zvanično preuzet od unajmitelja sa crnogorskom posadom”, naveo je Radulović na svom nalogu.

