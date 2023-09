Privatni operater ulazi na crnogorsko željezničko tržište tereta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kombinovani prevoz Montenegro je 9. septembra pokrenuo prvi samostalni teretni voz u zemlji.

“Mi u grupaciji Kombinovani prevoz smo veoma ponosni na naš uspjeh u pisanju novih stranica u istoriji crnogorskih željeznica kao prvi nezavisni operater koji je uspostavio interoperabilnu željezničku vezu od Srbije do luke Bar”, rekao je generalni direktor Branko Petković za Železnički list Internacional, prenosi Dan.

Kako je dodao, raduju se uzbudljivoj budućnosti razvoja željeznice u regionu Balkana.

Kombinovani prevoz je dio grupacije Kombinovani prevoz, koja ima sjedište u Srbiji i podružnice u Hrvatskoj i Crnoj Gori. Grupacija ima preko 200 zaposlenih i više od 20 dizel i električnih lokomotiva.

Crnogorska podružnica je formirana u septembru 2021. godine, da bi radila putem usluga od Srbije do luke Bar i Albanije, koristeći interoperabilne lokomotive za značajno skraćivanje vremena prelaska granice.

Dvije električne lokomotive su sertifikovane za upotrebu u Crnoj Gori, a u toku je i sertifikacija još lokomotiva, uključujući i dizel motore.

U planu je i sertifikacija lokomotiva Siemens Mobiliti Vectron.

